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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Kintara, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Kintara, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Kintara (KINS) hoje

Análise técnica de Kintara (KINS) hoje

A página de Análise de Kintara fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de KINS, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Kintara abaixo.

Variação de preço de Kintara (KINS)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.002628---16.68%-66.16%+162.80%
Saiba mais sobre o preço de Kintara

Sinais de mercado Kintara

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.00M
$0.00 M
$0.00 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.00 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.00 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.00 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.00 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Kintara

Entrada líquidaPreço de KINSUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Kintara.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
KINS/USD1
$0.002632
$0.002632$0.002632
-5.48%
18.74M (USDT)
KINS/USDT
$0.002628
$0.002628$0.002628
-4.81%
22.17M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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