Preço de KIND hoje

O preço ao vivo de KIND (KIND) hoje é $ 0.0005373, com uma variação de 1.35% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KIND para USD é de $ 0.0005373 por KIND.

KIND ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- KIND. Nas últimas 24 horas, KIND foi negociado entre $ 0.0005121 (mínimo) e $ 0.000629 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, KIND movimentou-se -0.02% na última hora e -27.33% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 57.77K.

Informações de mercado de KIND (KIND)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 57.77K$ 57.77K $ 57.77K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total ---- -- Blockchain pública SOL

