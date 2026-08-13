Análise técnica de KGEN (KGEN) hoje A página de Análise de KGEN fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de KGEN, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de KGEN abaixo. Cadastrar

Variação de preço de KGEN (KGEN) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.1923 -- +4.34% +15.70% -21.00%

Indicadores técnicos de KGEN

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do KGEN em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 12 Neutro 1 Compra 13 Médias móveis : Compra Venda 4 Neutro 0 Compra 10 Indicadores técnicos : Venda Venda 8 Neutro 1 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.1936 0.1933 R2 0.1933 0.1932 R1 0.1932 0.1931 PP 0.1929 0.1929 S1 0.1928 0.1928 S2 0.1925 0.1927 S3 0.1924 0.1925

Sinais de mercado KGEN Volume líquido atual de ordens em aberto -0.20M $1.73 M $1.93 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.03M Compras ativas de 3 dias $0.31 M Vendas ativas de 3 dias $0.34 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.09M Compras ativas de 7 dias $4.45 M Vendas ativas de 7 dias $4.36 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de KGEN Entrada líquida Preço de KGENUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.19 2026-08-12 $0.00 M 0.20 2026-08-11 $0.00 M 0.19 2026-08-10 $0.00 M 0.19 2026-08-09 -$0.01 M 0.20 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie KGEN (KGEN) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o KGEN. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h KGEN / USDT $0.1926 $0.1926 $0.1926 -1.38% 1.04M (USDT) Negociar