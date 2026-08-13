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Análise técnica de KGEN (KGEN) hoje

Análise técnica de KGEN (KGEN) hoje

A página de Análise de KGEN fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de KGEN, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de KGEN abaixo.

Variação de preço de KGEN (KGEN)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.1923--+4.34%+15.70%-21.00%
Saiba mais sobre o preço de KGEN

Indicadores técnicos de KGEN

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do KGEN em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 12
Neutro 1
Compra 13
Médias móveis:CompraVenda 4Neutro 0Compra 10
Indicadores técnicos:VendaVenda 8Neutro 1Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.1936
0.1933
R2
0.1933
0.1932
R1
0.1932
0.1931
PP
0.1929
0.1929
S1
0.1928
0.1928
S2
0.1925
0.1927
S3
0.1924
0.1925

Sinais de mercado KGEN

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.20M
$1.73 M
$1.93 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.03M
Compras ativas de 3 dias
$0.31 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.34 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.09M
Compras ativas de 7 dias
$4.45 M
Vendas ativas de 7 dias
$4.36 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de KGEN

Entrada líquidaPreço de KGENUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.19
2026-08-12$0.00 M0.20
2026-08-11$0.00 M0.19
2026-08-10$0.00 M0.19
2026-08-09-$0.01 M0.20

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
KGEN/USDT
$0.1926
$0.1926$0.1926
-1.38%
1.04M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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