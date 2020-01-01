Análise técnica de KET (KET) hoje A página de Análise de KET fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de KET, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de KET abaixo. Cadastrar

Variação de preço de KET (KET) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.004714 -- +1.61% +371.40% +371.40%

Indicadores técnicos de KET

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do KET em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 16 Neutro 3 Compra 7 Médias móveis : Venda Venda 10 Neutro 0 Compra 4 Indicadores técnicos : Venda Venda 6 Neutro 3 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.004779 0.004777 R2 0.004777 0.004774 R1 0.004772 0.004773 PP 0.00477 0.00477 S1 0.004765 0.004767 S2 0.004763 0.004766 S3 0.004758 0.004763

Sinais de mercado KET Volume líquido atual de ordens em aberto 0.00M $0.03 M $0.03 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.02 M Vendas ativas de 3 dias $0.02 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.05 M Vendas ativas de 7 dias $0.05 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de KET Entrada líquida Preço de KETUSDT Histórico Entrada líquida Preço Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie KET (KET) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o KET. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h KET / USD1 $0.004688 $0.004688 $0.004688 -5.72% 10.34M (USDT) Negociar KET / USDT $0.004715 $0.004715 $0.004715 -4.84% 11.34M (USDT) Negociar