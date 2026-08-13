Análise técnica de KernelDAO (KERNEL) hoje A página de Análise de KernelDAO fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de KERNEL, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de KernelDAO abaixo. Cadastrar

Variação de preço de KernelDAO (KERNEL) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.03626 -- +14.49% -3.75% -42.46%

Indicadores técnicos de KernelDAO

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do KernelDAO em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 10 Neutro 3 Compra 13 Médias móveis : Compra forte Venda 2 Neutro 1 Compra 11 Indicadores técnicos : Venda Venda 8 Neutro 2 Compra 2 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.03619 0.03618 R2 0.03618 0.03617 R1 0.03617 0.03617 PP 0.03616 0.03616 S1 0.03615 0.03615 S2 0.03614 0.03615 S3 0.03613 0.03614

Sinais de mercado KernelDAO Volume líquido atual de ordens em aberto -0.39M $4.61 M $5.00 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.01M Compras ativas de 3 dias $0.19 M Vendas ativas de 3 dias $0.18 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.04M Compras ativas de 7 dias $0.45 M Vendas ativas de 7 dias $0.41 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de KernelDAO Entrada líquida Preço de KERNELUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.04 2026-08-12 $0.04 M 0.04 2026-08-11 -$0.03 M 0.04 2026-08-10 $0.04 M 0.04 2026-08-09 $0.15 M 0.04 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie KernelDAO (KERNEL) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o KernelDAO. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h KERNEL / USDT $0.03626 $0.03626 $0.03626 -1.22% 1.63M (USDT) Negociar KERNEL / USDC $0.03621 $0.03621 $0.03621 -1.32% 1.47M (USDT) Negociar