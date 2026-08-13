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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre KernelDAO, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre KernelDAO, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de KernelDAO (KERNEL) hoje

Análise técnica de KernelDAO (KERNEL) hoje

A página de Análise de KernelDAO fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de KERNEL, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de KernelDAO abaixo.

Variação de preço de KernelDAO (KERNEL)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.03626--+14.49%-3.75%-42.46%
Saiba mais sobre o preço de KernelDAO

Indicadores técnicos de KernelDAO

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do KernelDAO em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 10
Neutro 3
Compra 13
Médias móveis:Compra forteVenda 2Neutro 1Compra 11
Indicadores técnicos:VendaVenda 8Neutro 2Compra 2
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.03619
0.03618
R2
0.03618
0.03617
R1
0.03617
0.03617
PP
0.03616
0.03616
S1
0.03615
0.03615
S2
0.03614
0.03615
S3
0.03613
0.03614

Sinais de mercado KernelDAO

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.39M
$4.61 M
$5.00 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.19 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.18 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.04M
Compras ativas de 7 dias
$0.45 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.41 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de KernelDAO

Entrada líquidaPreço de KERNELUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.04
2026-08-12$0.04 M0.04
2026-08-11-$0.03 M0.04
2026-08-10$0.04 M0.04
2026-08-09$0.15 M0.04

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o KernelDAO.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
KERNEL/USDT
$0.03626
$0.03626$0.03626
-1.22%
1.63M (USDT)
KERNEL/USDC
$0.03621
$0.03621$0.03621
-1.32%
1.47M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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KERNEL
KERNEL
USD
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