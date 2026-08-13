Análise técnica de Katana Network (KAT) hoje A página de Análise de Katana Network fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de KAT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Katana Network abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Katana Network (KAT) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.004417 -- +0.24% -10.68% -51.49%

Indicadores técnicos de Katana Network

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Katana Network em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 13 Neutro 3 Compra 10 Médias móveis : Venda Venda 9 Neutro 0 Compra 5 Indicadores técnicos : Neutro Venda 4 Neutro 3 Compra 5 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.004419 0.004416 R2 0.004416 0.004415 R1 0.004415 0.004414 PP 0.004412 0.004412 S1 0.004411 0.004411 S2 0.004408 0.00441 S3 0.004407 0.004408

Sinais de mercado Katana Network Volume líquido atual de ordens em aberto -1.90M $6.45 M $8.35 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.01 M Vendas ativas de 3 dias $0.01 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.04 M Vendas ativas de 7 dias $0.04 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Katana Network Entrada líquida Preço de KATUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.01 M 0.00 2026-08-12 -$0.01 M 0.00 2026-08-11 -$0.04 M 0.00 2026-08-10 -$0.05 M 0.00 2026-08-09 $0.00 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Katana Network (KAT) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Katana Network. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h KAT / USDT $0.004417 $0.004417 $0.004417 -1.60% 27.59M (USDT) Negociar