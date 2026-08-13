Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Katana Network, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Katana Network, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

Mais sobre KAT

Informações sobre preços de KAT

O que é KAT

Whitepaper de KAT

Site oficial do KAT

Tokenomics de KAT

Previsão de preço de KAT

Histórico de preço de KAT

Guia de compra de KAT

Conversor de KAT para moeda Fiat

Spot KAT

Futuros USDT-M de KAT

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Análise técnica de Katana Network (KAT) hoje

Análise técnica de Katana Network (KAT) hoje

A página de Análise de Katana Network fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de KAT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Katana Network abaixo.

Variação de preço de Katana Network (KAT)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.004417--+0.24%-10.68%-51.49%
Saiba mais sobre o preço de Katana Network

Indicadores técnicos de Katana Network

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Katana Network em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 13
Neutro 3
Compra 10
Médias móveis:VendaVenda 9Neutro 0Compra 5
Indicadores técnicos:NeutroVenda 4Neutro 3Compra 5
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.004419
0.004416
R2
0.004416
0.004415
R1
0.004415
0.004414
PP
0.004412
0.004412
S1
0.004411
0.004411
S2
0.004408
0.00441
S3
0.004407
0.004408

Sinais de mercado Katana Network

Volume líquido atual de ordens em aberto
-1.90M
$6.45 M
$8.35 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.01 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.01 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.04 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.04 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Katana Network

Entrada líquidaPreço de KATUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.01 M0.00
2026-08-12-$0.01 M0.00
2026-08-11-$0.04 M0.00
2026-08-10-$0.05 M0.00
2026-08-09$0.00 M0.00

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre Katana Network

Negocie Katana Network (KAT) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Katana Network.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
KAT/USDT
$0.004417
$0.004417$0.004417
-1.60%
27.59M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de KAT para USD

Montante

KAT
KAT
USD
USD

1 KAT = 0.004417 USD