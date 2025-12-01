Preço de KaratDAO hoje

O preço ao vivo de KaratDAO (KARAT) hoje é $ 0.0005645, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KARAT para USD é de $ 0.0005645 por KARAT.

KaratDAO ocupa atualmente a posição #2944 em capitalização de mercado, totalizando $ 144.25K, com um fornecimento em circulação de 255.54M KARAT. Nas últimas 24 horas, KARAT foi negociado entre $ 0.0005639 (mínimo) e $ 0.0005649 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.05802041506845649, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.000463150077110209.

No desempenho de curto prazo, KARAT movimentou-se -0.02% na última hora e +3.21% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 55.70K.

Informações de mercado de KaratDAO (KARAT)

Classificação No.2944 Capitalização de mercado $ 144.25K$ 144.25K $ 144.25K Volume (24h) $ 55.70K$ 55.70K $ 55.70K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Fornecimento Circulante 255.54M 255.54M 255.54M Fornecimento máximo 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Fornecimento total 1,997,249,433 1,997,249,433 1,997,249,433 Taxa circulante 12.77% Blockchain pública ZKSYNCERA

A capitalização de mercado atual de KaratDAO é $ 144.25K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 55.70K. A oferta em circulação de KARAT é 255.54M, com um fornecimento total de 1997249433. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.13M.