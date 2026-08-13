Análise técnica de Kaito (KAITO) hoje A página de Análise de Kaito fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de KAITO, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Kaito abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Kaito (KAITO) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.4527 -- -51.16% -32.33% -2.98%

Indicadores técnicos de Kaito

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Kaito em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 18 Neutro 2 Compra 6 Médias móveis : Venda Venda 10 Neutro 1 Compra 3 Indicadores técnicos : Venda Venda 8 Neutro 1 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.447 0.4469 R2 0.4469 0.4467 R1 0.4466 0.4466 PP 0.4465 0.4465 S1 0.4462 0.4463 S2 0.4461 0.4462 S3 0.4458 0.4461

Sinais de mercado Kaito Volume líquido atual de ordens em aberto -0.06M $4.05 M $4.11 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.75M Compras ativas de 3 dias $12.87 M Vendas ativas de 3 dias $13.62 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.77M Compras ativas de 7 dias $33.20 M Vendas ativas de 7 dias $32.43 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Kaito Entrada líquida Preço de KAITOUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.33 M 0.46 2026-08-12 -$3.18 M 0.46 2026-08-11 -$0.12 M 0.66 2026-08-10 -$0.01 M 0.68 2026-08-09 $0.01 M 0.68 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Kaito (KAITO) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Kaito. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h KAITO / USDT $0.4527 $0.4527 $0.4527 -0.89% 590.63K (USDT) Negociar KAITO / USDC $0.4518 $0.4518 $0.4518 -1.46% 106.23K (USDT) Negociar