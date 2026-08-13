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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Kaito, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Kaito, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Kaito (KAITO) hoje

Análise técnica de Kaito (KAITO) hoje

A página de Análise de Kaito fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de KAITO, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Kaito abaixo.

Variação de preço de Kaito (KAITO)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.4527---51.16%-32.33%-2.98%
Saiba mais sobre o preço de Kaito

Indicadores técnicos de Kaito

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Kaito em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 18
Neutro 2
Compra 6
Médias móveis:VendaVenda 10Neutro 1Compra 3
Indicadores técnicos:VendaVenda 8Neutro 1Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.447
0.4469
R2
0.4469
0.4467
R1
0.4466
0.4466
PP
0.4465
0.4465
S1
0.4462
0.4463
S2
0.4461
0.4462
S3
0.4458
0.4461

Sinais de mercado Kaito

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.06M
$4.05 M
$4.11 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.75M
Compras ativas de 3 dias
$12.87 M
Vendas ativas de 3 dias
$13.62 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.77M
Compras ativas de 7 dias
$33.20 M
Vendas ativas de 7 dias
$32.43 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Kaito

Entrada líquidaPreço de KAITOUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.33 M0.46
2026-08-12-$3.18 M0.46
2026-08-11-$0.12 M0.66
2026-08-10-$0.01 M0.68
2026-08-09$0.01 M0.68

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
KAITO/USDT
$0.4527
$0.4527$0.4527
-0.89%
590.63K (USDT)
KAITO/USDC
$0.4518
$0.4518$0.4518
-1.46%
106.23K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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