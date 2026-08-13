Análise técnica de KAIO (KAIO) hoje A página de Análise de KAIO fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de KAIO, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de KAIO abaixo. Cadastrar

Variação de preço de KAIO (KAIO) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.01726 -- -5.69% -15.81% -79.12%

Fluxo de capital de KAIO Entrada líquida Preço de KAIOUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.02 2026-08-12 $0.00 M 0.02 2026-08-11 -$0.01 M 0.02 2026-08-10 $0.01 M 0.02 2026-08-09 $0.00 M 0.02 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie KAIO (KAIO) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o KAIO. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h KAIO / USDC $0.01731 $0.01731 $0.01731 -0.57% 2.80M (USDT) Negociar KAIO / USDT $0.01726 $0.01726 $0.01726 -0.97% 3.38M (USDT) Negociar