Análise técnica de Juventus (JUV) hoje A página de Análise de Juventus fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de JUV, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Juventus abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Juventus (JUV) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.3036 -- -3.29% -4.83% -37.54%

Fluxo de capital de Juventus Entrada líquida Preço de JUVUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.30 2026-08-12 -$0.02 M 0.31 2026-08-11 -$0.01 M 0.31 2026-08-10 -$0.01 M 0.32 2026-08-09 $0.01 M 0.32 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Juventus (JUV) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Juventus. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h JUV / USDT $0.3036 $0.3036 $0.3036 -1.32% 175.55K (USDT) Negociar