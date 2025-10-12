O preço ao vivo de JUMP hoje é -- USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de JUMP para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de JUMP facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de JUMP hoje é -- USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de JUMP para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de JUMP facilmente na MEXC agora.

Mais sobre JUMP

Informações sobre preços de JUMP

Site oficial do JUMP

Tokenomics de JUMP

Previsão de preço de JUMP

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de JUMP

Cotação JUMP (JUMP)

Deslistado

USD
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
Última atualização da página: 2025-10-12 14:04:46 (UTC+8)

Informações de preço de JUMP (JUMP) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
--
----
Mínimo 24h
--
----
Máximo 24h

--
----

--
----

--
----

--
----

--

--

--

--

O preço em tempo real de JUMP (JUMP) é --. Nas últimas 24 horas, JUMP foi negociado entre a mínima de -- e a máxima de --, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de JUMP é --, enquanto o mais baixo é --.

Em termos de desempenho de curto prazo, JUMP variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e -- nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de JUMP (JUMP)

--
----

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

A capitalização de mercado atual de JUMP é --, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de JUMP é --, com um fornecimento total de --. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de --.

Histórico de preços de JUMP (JUMP) em USD

Acompanhe as variações de preço de JUMP para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
No Data
Variação de preço de JUMP hoje

Hoje, JUMP registrou uma variação de -- (--), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de JUMP

Nos últimos 30 dias, o preço variou em -- (--), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de JUMP

Expandindo a visualização para 60 dias, JUMP teve uma variação de -- (--), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de JUMP

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em -- (--), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

O que é JUMP (JUMP)

Jump Tom is an innovative blockchain game that blends classic jumping mechanics with a Web3 economic model, deployed on the BNB Chain ecosystem. Inspired by the globally viral "Jump Jump", it enhances gameplay with AI-optimized controls and introduces decentralized PVP competition + dual-track incentives, redefining the boundaries of "Play-to-Earn."

JUMP está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em JUMP de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de JUMP para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre JUMP em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de JUMP tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do JUMP (em USD)

Quanto valerá JUMP (JUMP) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em JUMP (JUMP) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para JUMP.

Confira a previsão de preço de JUMP agora!

Tokenomics de JUMP (JUMP)

Compreender a tokenomics de JUMP (JUMP) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token JUMP agora!

Como comprar JUMP (JUMP)

Quer saber como comprar JUMP? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar JUMP facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

JUMP para moedas locais

1 JUMP (JUMP) para VND
--
1 JUMP (JUMP) para AUD
A$--
1 JUMP (JUMP) para GBP
--
1 JUMP (JUMP) para EUR
--
1 JUMP (JUMP) para USD
$--
1 JUMP (JUMP) para MYR
RM--
1 JUMP (JUMP) para TRY
--
1 JUMP (JUMP) para JPY
¥--
1 JUMP (JUMP) para ARS
ARS$--
1 JUMP (JUMP) para RUB
--
1 JUMP (JUMP) para INR
--
1 JUMP (JUMP) para IDR
Rp--
1 JUMP (JUMP) para KRW
--
1 JUMP (JUMP) para PHP
--
1 JUMP (JUMP) para EGP
￡E.--
1 JUMP (JUMP) para BRL
R$--
1 JUMP (JUMP) para CAD
C$--
1 JUMP (JUMP) para BDT
--
1 JUMP (JUMP) para NGN
--
1 JUMP (JUMP) para COP
$--
1 JUMP (JUMP) para ZAR
R.--
1 JUMP (JUMP) para UAH
--
1 JUMP (JUMP) para TZS
T.Sh.--
1 JUMP (JUMP) para VES
Bs--
1 JUMP (JUMP) para CLP
$--
1 JUMP (JUMP) para PKR
Rs--
1 JUMP (JUMP) para KZT
--
1 JUMP (JUMP) para THB
฿--
1 JUMP (JUMP) para TWD
NT$--
1 JUMP (JUMP) para AED
د.إ--
1 JUMP (JUMP) para CHF
Fr--
1 JUMP (JUMP) para HKD
HK$--
1 JUMP (JUMP) para AMD
֏--
1 JUMP (JUMP) para MAD
.د.م--
1 JUMP (JUMP) para MXN
$--
1 JUMP (JUMP) para SAR
ريال--
1 JUMP (JUMP) para ETB
Br--
1 JUMP (JUMP) para KES
KSh--
1 JUMP (JUMP) para JOD
د.أ--
1 JUMP (JUMP) para PLN
--
1 JUMP (JUMP) para RON
лв--
1 JUMP (JUMP) para SEK
kr--
1 JUMP (JUMP) para BGN
лв--
1 JUMP (JUMP) para HUF
Ft--
1 JUMP (JUMP) para CZK
--
1 JUMP (JUMP) para KWD
د.ك--
1 JUMP (JUMP) para ILS
--
1 JUMP (JUMP) para BOB
Bs--
1 JUMP (JUMP) para AZN
--
1 JUMP (JUMP) para TJS
SM--
1 JUMP (JUMP) para GEL
--
1 JUMP (JUMP) para AOA
Kz--
1 JUMP (JUMP) para BHD
.د.ب--
1 JUMP (JUMP) para BMD
$--
1 JUMP (JUMP) para DKK
kr--
1 JUMP (JUMP) para HNL
L--
1 JUMP (JUMP) para MUR
--
1 JUMP (JUMP) para NAD
$--
1 JUMP (JUMP) para NOK
kr--
1 JUMP (JUMP) para NZD
$--
1 JUMP (JUMP) para PAB
B/.--
1 JUMP (JUMP) para PGK
K--
1 JUMP (JUMP) para QAR
ر.ق--
1 JUMP (JUMP) para RSD
дин.--
1 JUMP (JUMP) para UZS
soʻm--
1 JUMP (JUMP) para ALL
L--
1 JUMP (JUMP) para ANG
ƒ--
1 JUMP (JUMP) para AWG
ƒ--
1 JUMP (JUMP) para BBD
$--
1 JUMP (JUMP) para BAM
KM--
1 JUMP (JUMP) para BIF
Fr--
1 JUMP (JUMP) para BND
$--
1 JUMP (JUMP) para BSD
$--
1 JUMP (JUMP) para JMD
$--
1 JUMP (JUMP) para KHR
--
1 JUMP (JUMP) para KMF
Fr--
1 JUMP (JUMP) para LAK
--
1 JUMP (JUMP) para LKR
Rs--
1 JUMP (JUMP) para MDL
L--
1 JUMP (JUMP) para MGA
Ar--
1 JUMP (JUMP) para MOP
P--
1 JUMP (JUMP) para MVR
--
1 JUMP (JUMP) para MWK
MK--
1 JUMP (JUMP) para MZN
MT--
1 JUMP (JUMP) para NPR
Rs--
1 JUMP (JUMP) para PYG
--
1 JUMP (JUMP) para RWF
Fr--
1 JUMP (JUMP) para SBD
$--
1 JUMP (JUMP) para SCR
--
1 JUMP (JUMP) para SRD
$--
1 JUMP (JUMP) para SVC
$--
1 JUMP (JUMP) para SZL
L--
1 JUMP (JUMP) para TMT
m--
1 JUMP (JUMP) para TND
د.ت--
1 JUMP (JUMP) para TTD
$--
1 JUMP (JUMP) para UGX
Sh--
1 JUMP (JUMP) para XAF
Fr--
1 JUMP (JUMP) para XCD
$--
1 JUMP (JUMP) para XOF
Fr--
1 JUMP (JUMP) para XPF
Fr--
1 JUMP (JUMP) para BWP
P--
1 JUMP (JUMP) para BZD
$--
1 JUMP (JUMP) para CVE
$--
1 JUMP (JUMP) para DJF
Fr--
1 JUMP (JUMP) para DOP
$--
1 JUMP (JUMP) para DZD
د.ج--
1 JUMP (JUMP) para FJD
$--
1 JUMP (JUMP) para GNF
Fr--
1 JUMP (JUMP) para GTQ
Q--
1 JUMP (JUMP) para GYD
$--
1 JUMP (JUMP) para ISK
kr--

Recurso JUMP

Para uma compreensão mais aprofundada de JUMP, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do JUMP

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre JUMP

Quanto vale hoje o JUMP (JUMP)?
O preço ao vivo de JUMP em USD é -- USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de JUMP para USD?
O preço atual de JUMP para USD é --. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de JUMP?
A capitalização de mercado de JUMP é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de JUMP?
O fornecimento circulante de JUMP é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de JUMP?
JUMP atingiu um preço máximo histórico de -- USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de JUMP?
JUMP atingiu um preço minímo histórico de -- USD.
Qual é o volume de negociação de JUMP?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para JUMP é -- USD.
JUMP vai subir ainda este ano?
JUMP pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do JUMP para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-12 14:04:46 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o JUMP (JUMP)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-12 05:22:00Atualizações da Indústria
Liquidations across the market rise to $780 million in the past 24 hours, over 200,000 traders liquidated
10-11 21:42:43Atualizações da Indústria
Bitcoin Dominance Returns Above 60%, Altcoin Market Cap Drops Nearly 15% in Four Days
10-11 14:30:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear and Greed Index Falls to 27, Flash Crashes from "Greed" to "Fear" Zone in 1 Day
10-11 11:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, more than 1.51 million people globally have been liquidated, with the total liquidation amount rising to $13.512 billion
10-11 09:36:12Atualizações da Indústria
Crypto market sees another "519" situation, over $600 billion in total crypto market cap evaporates in short time
10-11 09:17:00Atualizações da Indústria
Crypto Market Experiences "Black Swan" Event, Most Altcoins Drop Over 80%

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de JUMP para USD

Montante

JUMP
JUMP
USD
USD

1 JUMP = -- USD

Junte-se à MEXC hoje mesmo

Taxa Maker no Spot de --, Taxa Taker no Spot de --
Taxa Maker em Futuros de --, Taxa Taker em Futuros de --