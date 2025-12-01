Preço de JUDO SHIBA hoje

O preço ao vivo de JUDO SHIBA (JSB) hoje é $ 0,000000605, com uma variação de 8,42% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de JSB para USD é de $ 0,000000605 por JSB.

JUDO SHIBA ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- JSB. Nas últimas 24 horas, JSB foi negociado entre $ 0,00000055 (mínimo) e $ 0,00000079 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, JSB movimentou-se 0,00% na última hora e -7,36% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 9,95K.

Informações de mercado de JUDO SHIBA (JSB)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 9,95K$ 9,95K $ 9,95K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 6,05K$ 6,05K $ 6,05K Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de JUDO SHIBA é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 9,95K. A oferta em circulação de JSB é --, com um fornecimento total de 10000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 6,05K.