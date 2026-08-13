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Análise técnica de JOE (JOE) hoje

Análise técnica de JOE (JOE) hoje

A página de Análise de JOE fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de JOE, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de JOE abaixo.

Variação de preço de JOE (JOE)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.02728--+10.17%+1.67%-42.37%
Saiba mais sobre o preço de JOE

Indicadores técnicos de JOE

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do JOE em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 18
Neutro 2
Compra 6
Médias móveis:VendaVenda 10Neutro 1Compra 3
Indicadores técnicos:VendaVenda 8Neutro 1Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.02728
0.02727
R2
0.02727
0.02725
R1
0.02725
0.02725
PP
0.02724
0.02724
S1
0.02722
0.02722
S2
0.02721
0.02722
S3
0.02719
0.02721

Sinais de mercado JOE

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.13M
$1.38 M
$1.51 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.06 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.06 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.48 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.48 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de JOE

Entrada líquidaPreço de JOEUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.03
2026-08-12$0.00 M0.03
2026-08-11-$0.07 M0.03
2026-08-10-$0.04 M0.03
2026-08-09$0.29 M0.03

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
JOE/USDT
$0.02728
$0.02728$0.02728
+0.07%
2.11M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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JOE
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