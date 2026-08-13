Análise técnica de JOE (JOE) hoje A página de Análise de JOE fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de JOE, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de JOE abaixo. Cadastrar

Variação de preço de JOE (JOE) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.02728 -- +10.17% +1.67% -42.37%

Indicadores técnicos de JOE

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do JOE em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 18 Neutro 2 Compra 6 Médias móveis : Venda Venda 10 Neutro 1 Compra 3 Indicadores técnicos : Venda Venda 8 Neutro 1 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.02728 0.02727 R2 0.02727 0.02725 R1 0.02725 0.02725 PP 0.02724 0.02724 S1 0.02722 0.02722 S2 0.02721 0.02722 S3 0.02719 0.02721

Sinais de mercado JOE Volume líquido atual de ordens em aberto -0.13M $1.38 M $1.51 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.06 M Vendas ativas de 3 dias $0.06 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.48 M Vendas ativas de 7 dias $0.48 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de JOE Entrada líquida Preço de JOEUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.03 2026-08-12 $0.00 M 0.03 2026-08-11 -$0.07 M 0.03 2026-08-10 -$0.04 M 0.03 2026-08-09 $0.29 M 0.03 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie JOE (JOE) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o JOE. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h JOE / USDT $0.02728 $0.02728 $0.02728 +0.07% 2.11M (USDT) Negociar