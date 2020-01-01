Análise técnica de Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) hoje A página de Análise de Jimothy The Raccoon fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de JIMOTHY, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Jimothy The Raccoon abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.009167 -- +167.64% +129.17% +129.17%

Indicadores técnicos de Jimothy The Raccoon

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Jimothy The Raccoon em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 8 Neutro 5 Compra 13 Médias móveis : Compra Venda 5 Neutro 0 Compra 9 Indicadores técnicos : Neutro Venda 3 Neutro 5 Compra 4 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.009202 0.009197 R2 0.009197 0.009194 R1 0.009194 0.009192 PP 0.009189 0.009189 S1 0.009186 0.009186 S2 0.009181 0.009184 S3 0.009178 0.009181

Sinais de mercado Jimothy The Raccoon Volume líquido atual de ordens em aberto -0.02M $0.18 M $0.20 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.01M Compras ativas de 3 dias $3.43 M Vendas ativas de 3 dias $3.44 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.11M Compras ativas de 7 dias $18.59 M Vendas ativas de 7 dias $18.70 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Jimothy The Raccoon Entrada líquida Preço de JIMOTHYUSDT Histórico Entrada líquida Preço Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Jimothy The Raccoon. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h JIMOTHY / USD1 $0.009251 $0.009251 $0.009251 -4.24% 6.24M (USDT) Negociar JIMOTHY / USDT $0.009178 $0.009178 $0.009178 -5.27% 63.91M (USDT) Negociar