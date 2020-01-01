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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Jimothy The Raccoon, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Jimothy The Raccoon, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) hoje

Análise técnica de Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) hoje

A página de Análise de Jimothy The Raccoon fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de JIMOTHY, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Jimothy The Raccoon abaixo.

Variação de preço de Jimothy The Raccoon (JIMOTHY)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.009167--+167.64%+129.17%+129.17%
Saiba mais sobre o preço de Jimothy The Raccoon

Indicadores técnicos de Jimothy The Raccoon

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Jimothy The Raccoon em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 8
Neutro 5
Compra 13
Médias móveis:CompraVenda 5Neutro 0Compra 9
Indicadores técnicos:NeutroVenda 3Neutro 5Compra 4
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.009202
0.009197
R2
0.009197
0.009194
R1
0.009194
0.009192
PP
0.009189
0.009189
S1
0.009186
0.009186
S2
0.009181
0.009184
S3
0.009178
0.009181

Sinais de mercado Jimothy The Raccoon

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.02M
$0.18 M
$0.20 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.01M
Compras ativas de 3 dias
$3.43 M
Vendas ativas de 3 dias
$3.44 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.11M
Compras ativas de 7 dias
$18.59 M
Vendas ativas de 7 dias
$18.70 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Jimothy The Raccoon

Entrada líquidaPreço de JIMOTHYUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre Jimothy The Raccoon

Negocie Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Jimothy The Raccoon.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
JIMOTHY/USD1
$0.009251
$0.009251$0.009251
-4.24%
6.24M (USDT)
JIMOTHY/USDT
$0.009178
$0.009178$0.009178
-5.27%
63.91M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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JIMOTHY
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