Análise técnica de jellyjelly (JELLYJELLY) hoje A página de Análise de jellyjelly fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de JELLYJELLY, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de jellyjelly abaixo. Cadastrar

Variação de preço de jellyjelly (JELLYJELLY) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.058341 -- +2.23% +13.21% -0.92%

Indicadores técnicos de Jellyjelly

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Jellyjelly em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda forte Venda 20 Neutro 3 Compra 3 Médias móveis : Venda forte Venda 14 Neutro 0 Compra 0 Indicadores técnicos : Venda Venda 6 Neutro 3 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.05849 0.05847 R2 0.05847 0.05845 R1 0.05846 0.05845 PP 0.05844 0.05844 S1 0.05842 0.05842 S2 0.05841 0.05842 S3 0.05839 0.05841

Sinais de mercado Jellyjelly Volume líquido atual de ordens em aberto -0.83M $6.60 M $7.43 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.05 M Vendas ativas de 3 dias $0.05 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.14 M Vendas ativas de 7 dias $0.13 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Jellyjelly Entrada líquida Preço de JELLYJELLYUSDT Histórico Entrada líquida Preço Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie jellyjelly (JELLYJELLY) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o jellyjelly. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h JELLYJELLY / USDT $0.058351 $0.058351 $0.058351 -0.96% 1.16M (USDT) Negociar