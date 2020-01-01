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Análise técnica de jellyjelly (JELLYJELLY) hoje

Análise técnica de jellyjelly (JELLYJELLY) hoje

A página de Análise de jellyjelly fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de JELLYJELLY, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de jellyjelly abaixo.

Variação de preço de jellyjelly (JELLYJELLY)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.058341--+2.23%+13.21%-0.92%
Saiba mais sobre o preço de jellyjelly

Indicadores técnicos de Jellyjelly

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Jellyjelly em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda forte
Venda 20
Neutro 3
Compra 3
Médias móveis:Venda forteVenda 14Neutro 0Compra 0
Indicadores técnicos:VendaVenda 6Neutro 3Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.05849
0.05847
R2
0.05847
0.05845
R1
0.05846
0.05845
PP
0.05844
0.05844
S1
0.05842
0.05842
S2
0.05841
0.05842
S3
0.05839
0.05841

Sinais de mercado Jellyjelly

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.83M
$6.60 M
$7.43 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.05 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.05 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.14 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.13 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Jellyjelly

Entrada líquidaPreço de JELLYJELLYUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
JELLYJELLY/USDT
$0.058351
$0.058351$0.058351
-0.96%
1.16M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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JELLYJELLY
JELLYJELLY
USD
USD

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