Preço de JDcom hoje

O preço ao vivo de JDcom (JDON) hoje é $ 29.22, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de JDON para USD é de $ 29.22 por JDON.

JDcom ocupa atualmente a posição #2132 em capitalização de mercado, totalizando $ 908.90K, com um fornecimento em circulação de 31.11K JDON. Nas últimas 24 horas, JDON foi negociado entre $ 29.12 (mínimo) e $ 29.27 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 36.90868486875765, enquanto a mínima histórica foi de $ 27.876166532397413.

No desempenho de curto prazo, JDON movimentou-se -0.04% na última hora e +1.24% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 55.27K.

Informações de mercado de JDcom (JDON)

Classificação No.2132 Capitalização de mercado $ 908.90K$ 908.90K $ 908.90K Volume (24h) $ 55.27K$ 55.27K $ 55.27K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 908.90K$ 908.90K $ 908.90K Fornecimento Circulante 31.11K 31.11K 31.11K Fornecimento total 31,105.53514264 31,105.53514264 31,105.53514264 Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de JDcom é $ 908.90K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 55.27K. A oferta em circulação de JDON é 31.11K, com um fornecimento total de 31105.53514264. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 908.90K.