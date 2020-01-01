Análise técnica de Janction (JCT) hoje A página de Análise de Janction fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de JCT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Janction abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Janction (JCT) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.003652 -- -13.67% -14.22% -18.65%

Indicadores técnicos de Janction

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Janction em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 19 Neutro 2 Compra 5 Médias móveis : Venda forte Venda 14 Neutro 0 Compra 0 Indicadores técnicos : Neutro Venda 5 Neutro 2 Compra 5 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.00371 0.003702 R2 0.003702 0.003693 R1 0.003686 0.003688 PP 0.003678 0.003678 S1 0.003662 0.003669 S2 0.003654 0.003664 S3 0.003638 0.003654

Sinais de mercado Janction Volume líquido atual de ordens em aberto -0.31M $2.24 M $2.55 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.07 M Vendas ativas de 3 dias $0.07 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.55 M Vendas ativas de 7 dias $0.55 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Janction Entrada líquida Preço de JCTUSDT Histórico Entrada líquida Preço Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Janction (JCT) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Janction. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h JCT / USDT $0.003652 $0.003652 $0.003652 -0.43% 15.80M (USDT) Negociar