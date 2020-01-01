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Análise técnica de Janction (JCT) hoje

Análise técnica de Janction (JCT) hoje

A página de Análise de Janction fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de JCT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Janction abaixo.

Variação de preço de Janction (JCT)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.003652---13.67%-14.22%-18.65%
Saiba mais sobre o preço de Janction

Indicadores técnicos de Janction

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Janction em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 19
Neutro 2
Compra 5
Médias móveis:Venda forteVenda 14Neutro 0Compra 0
Indicadores técnicos:NeutroVenda 5Neutro 2Compra 5
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.00371
0.003702
R2
0.003702
0.003693
R1
0.003686
0.003688
PP
0.003678
0.003678
S1
0.003662
0.003669
S2
0.003654
0.003664
S3
0.003638
0.003654

Sinais de mercado Janction

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.31M
$2.24 M
$2.55 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.07 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.07 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.55 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.55 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Janction

Entrada líquidaPreço de JCTUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
JCT/USDT
$0.003652
$0.003652$0.003652
-0.43%
15.80M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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JCT
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