Preço de Just a jacket hoje

O preço ao vivo de Just a jacket (JACKET) hoje é R$ 0.0004419, com uma variação de 5.74% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de JACKET para BRL é de R$ 0.0004419 por JACKET.

Just a jacket ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- JACKET. Nas últimas 24 horas, JACKET foi negociado entre R$ 0.0003 (mínimo) e R$ 0.0005206 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, JACKET movimentou-se +0.24% na última hora e +35.96% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 64.14K.

Informações de mercado de Just a jacket (JACKET)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 64.14KR$ 64.14K R$ 64.14K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 441.90KR$ 441.90K R$ 441.90K Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de Just a jacket é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 64.14K. A oferta em circulação de JACKET é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 441.90K.