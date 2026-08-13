Análise técnica de Irys (IRYS) hoje A página de Análise de Irys fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de IRYS, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Irys abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Irys (IRYS) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.01636 -- +12.05% +31.40% -68.98%

Indicadores técnicos de Irys

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Irys em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 18 Neutro 1 Compra 7 Médias móveis : Venda forte Venda 14 Neutro 0 Compra 0 Indicadores técnicos : Compra Venda 4 Neutro 1 Compra 7 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.01638 0.01637 R2 0.01637 0.01636 R1 0.01636 0.01636 PP 0.01635 0.01635 S1 0.01634 0.01634 S2 0.01633 0.01634 S3 0.01632 0.01633

Sinais de mercado Irys Volume líquido atual de ordens em aberto -0.07M $1.70 M $1.77 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.02M Compras ativas de 3 dias $0.10 M Vendas ativas de 3 dias $0.08 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.01M Compras ativas de 7 dias $0.22 M Vendas ativas de 7 dias $0.21 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Irys Entrada líquida Preço de IRYSUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.02 2026-08-12 $0.02 M 0.02 2026-08-11 -$0.02 M 0.02 2026-08-10 -$0.04 M 0.02 2026-08-09 -$0.02 M 0.02 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Irys (IRYS) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Irys. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h IRYS / USDT $0.01633 $0.01633 $0.01633 -1.09% 5.21M (USDT) Negociar IRYS / USDC $0.01634 $0.01634 $0.01634 -1.02% 3.36M (USDT) Negociar