Análise técnica de Infrared (IR) hoje A página de Análise de Infrared fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de IR, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Infrared abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Infrared (IR) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.010964 -- +15.31% -21.80% -41.41%

Fluxo de capital de Infrared Entrada líquida Preço de IRUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.01 2026-08-12 $0.00 M 0.01 2026-08-11 $0.00 M 0.01 2026-08-10 $0.00 M 0.01 2026-08-09 $0.00 M 0.01 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Infrared (IR) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Infrared. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h IR / USDT $0.010964 $0.010964 $0.010964 -2.22% 4.79M (USDT) Negociar