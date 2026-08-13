Análise técnica de IO (IO) hoje A página de Análise de IO fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de IO, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de IO abaixo. Cadastrar

Variação de preço de IO (IO) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.11219 -- -10.07% -26.22% -24.58%

Indicadores técnicos de IO

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do IO em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda forte Venda 19 Neutro 3 Compra 4 Médias móveis : Venda forte Venda 12 Neutro 1 Compra 1 Indicadores técnicos : Venda Venda 7 Neutro 2 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.112 0.1119 R2 0.1119 0.1119 R1 0.1119 0.1119 PP 0.1118 0.1118 S1 0.1118 0.1118 S2 0.1117 0.1118 S3 0.1117 0.1117

Sinais de mercado IO Volume líquido atual de ordens em aberto -0.11M $1.91 M $2.02 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.02M Compras ativas de 3 dias $0.09 M Vendas ativas de 3 dias $0.11 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.30 M Vendas ativas de 7 dias $0.30 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de IO Entrada líquida Preço de IOUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.04 M 0.11 2026-08-12 -$0.06 M 0.12 2026-08-11 -$0.03 M 0.11 2026-08-10 -$0.01 M 0.12 2026-08-09 $0.12 M 0.13 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie IO (IO) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o IO. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h IO / USDT $0.11219 $0.11219 $0.11219 -3.42% 1.64M (USDT) Negociar IO / USDC $0.11172 $0.11172 $0.11172 -3.88% 465.66K (USDT) Negociar