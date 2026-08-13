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Análise técnica de IO (IO) hoje

Análise técnica de IO (IO) hoje

A página de Análise de IO fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de IO, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de IO abaixo.

Variação de preço de IO (IO)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.11219---10.07%-26.22%-24.58%
Saiba mais sobre o preço de IO

Indicadores técnicos de IO

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do IO em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda forte
Venda 19
Neutro 3
Compra 4
Médias móveis:Venda forteVenda 12Neutro 1Compra 1
Indicadores técnicos:VendaVenda 7Neutro 2Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.112
0.1119
R2
0.1119
0.1119
R1
0.1119
0.1119
PP
0.1118
0.1118
S1
0.1118
0.1118
S2
0.1117
0.1118
S3
0.1117
0.1117

Sinais de mercado IO

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.11M
$1.91 M
$2.02 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.02M
Compras ativas de 3 dias
$0.09 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.11 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.30 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.30 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de IO

Entrada líquidaPreço de IOUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.04 M0.11
2026-08-12-$0.06 M0.12
2026-08-11-$0.03 M0.11
2026-08-10-$0.01 M0.12
2026-08-09$0.12 M0.13

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
IO/USDT
$0.11219
$0.11219$0.11219
-3.42%
1.64M (USDT)
IO/USDC
$0.11172
$0.11172$0.11172
-3.88%
465.66K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de IO para USD

Montante

IO
IO
USD
USD

1 IO = 0.11219 USD