Análise técnica de Infinex (INX) hoje A página de Análise de Infinex fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de INX, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Infinex abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Infinex (INX) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.007844 -- -14.22% +15.43% -29.68%

Indicadores técnicos de Infinex

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Infinex em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 16 Neutro 1 Compra 9 Médias móveis : Venda forte Venda 12 Neutro 0 Compra 2 Indicadores técnicos : Compra Venda 4 Neutro 1 Compra 7 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.00792 0.0079 R2 0.0079 0.00788 R1 0.00787 0.00787 PP 0.00785 0.00785 S1 0.00782 0.00783 S2 0.0078 0.00782 S3 0.00777 0.0078

Sinais de mercado Infinex Volume líquido atual de ordens em aberto 0.26M $7.35 M $7.08 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.15M Compras ativas de 3 dias $4.59 M Vendas ativas de 3 dias $4.43 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.15M Compras ativas de 7 dias $5.59 M Vendas ativas de 7 dias $5.44 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Infinex Entrada líquida Preço de INXUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.01 2026-08-12 -$0.15 M 0.01 2026-08-11 $0.01 M 0.01 2026-08-10 -$0.04 M 0.01 2026-08-09 $0.01 M 0.01 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Infinex (INX) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Infinex. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h INX / USDT $0.007825 $0.007825 $0.007825 -0.41% 31.31M (USDT) Negociar