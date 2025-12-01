Preço de Intel hoje

O preço ao vivo de Intel (INTCON) hoje é $ 37.02, com uma variação de 1.03% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de INTCON para USD é de $ 37.02 por INTCON.

Intel ocupa atualmente a posição #1782 em capitalização de mercado, totalizando $ 1.86M, com um fornecimento em circulação de 50.38K INTCON. Nas últimas 24 horas, INTCON foi negociado entre $ 36.56 (mínimo) e $ 37.08 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 348.4977525077396, enquanto a mínima histórica foi de $ 23.741402264383435.

No desempenho de curto prazo, INTCON movimentou-se +0.13% na última hora e +6.10% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 57.14K.

Informações de mercado de Intel (INTCON)

Classificação No.1782 Capitalização de mercado $ 1.86M$ 1.86M $ 1.86M Volume (24h) $ 57.14K$ 57.14K $ 57.14K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.86M$ 1.86M $ 1.86M Fornecimento Circulante 50.38K 50.38K 50.38K Fornecimento total 50,375.56875187 50,375.56875187 50,375.56875187 Blockchain pública ETH

