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Análise técnica de INIT (INIT) hoje

Análise técnica de INIT (INIT) hoje

A página de Análise de INIT fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de INIT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de INIT abaixo.

Variação de preço de INIT (INIT)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.05147--+1.21%-3.00%-45.87%
Saiba mais sobre o preço de INIT

Indicadores técnicos de INIT

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do INIT em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 17
Neutro 0
Compra 9
Médias móveis:Venda forteVenda 14Neutro 0Compra 0
Indicadores técnicos:CompraVenda 3Neutro 0Compra 9
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.05137
0.05137
R2
0.05137
0.05136
R1
0.05136
0.05136
PP
0.05136
0.05136
S1
0.05135
0.05135
S2
0.05135
0.05135
S3
0.05134
0.05135

Sinais de mercado INIT

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.18M
$4.38 M
$4.56 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.06 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.05 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.15 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.14 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de INIT

Entrada líquidaPreço de INITUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.05
2026-08-12-$0.07 M0.05
2026-08-11-$0.05 M0.05
2026-08-10-$0.17 M0.05
2026-08-09-$0.25 M0.05

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
INIT/USDT
$0.0514
$0.0514$0.0514
-0.71%
1.12M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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INIT
INIT
USD
USD

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