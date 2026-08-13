Análise técnica de INIT (INIT) hoje A página de Análise de INIT fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de INIT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de INIT abaixo. Cadastrar

Variação de preço de INIT (INIT) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.05147 -- +1.21% -3.00% -45.87%

Indicadores técnicos de INIT

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do INIT em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 17 Neutro 0 Compra 9 Médias móveis : Venda forte Venda 14 Neutro 0 Compra 0 Indicadores técnicos : Compra Venda 3 Neutro 0 Compra 9 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.05137 0.05137 R2 0.05137 0.05136 R1 0.05136 0.05136 PP 0.05136 0.05136 S1 0.05135 0.05135 S2 0.05135 0.05135 S3 0.05134 0.05135

Sinais de mercado INIT Volume líquido atual de ordens em aberto -0.18M $4.38 M $4.56 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.01M Compras ativas de 3 dias $0.06 M Vendas ativas de 3 dias $0.05 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.15 M Vendas ativas de 7 dias $0.14 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de INIT Entrada líquida Preço de INITUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.05 2026-08-12 -$0.07 M 0.05 2026-08-11 -$0.05 M 0.05 2026-08-10 -$0.17 M 0.05 2026-08-09 -$0.25 M 0.05 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie INIT (INIT) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o INIT. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h INIT / USDT $0.0514 $0.0514 $0.0514 -0.71% 1.12M (USDT) Negociar