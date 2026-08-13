Análise técnica de The Index (INDEX) hoje A página de Análise de The Index fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de INDEX, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de The Index abaixo. Cadastrar

Variação de preço de The Index (INDEX) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.009282 -- +32.52% +209.40% +209.40%

Indicadores técnicos de The Index

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do The Index em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 13 Neutro 2 Compra 11 Médias móveis : Venda Venda 10 Neutro 1 Compra 3 Indicadores técnicos : Compra Venda 3 Neutro 1 Compra 8 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.00892 0.00891 R2 0.00891 0.0089 R1 0.0089 0.0089 PP 0.00889 0.00889 S1 0.00888 0.00888 S2 0.00887 0.00888 S3 0.00886 0.00887

Sinais de mercado The Index Volume líquido atual de ordens em aberto 0.00M $0.03 M $0.03 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.00 M Vendas ativas de 3 dias $0.00 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.04 M Vendas ativas de 7 dias $0.04 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de The Index Entrada líquida Preço de INDEXUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.01 2026-08-12 $0.00 M 0.01 2026-08-11 $0.00 M 0.01 2026-08-10 $0.00 M 0.01 2026-08-09 -$0.01 M 0.01 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie The Index (INDEX) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o The Index. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h INDEX / USD1 $0.009353 $0.009353 $0.009353 +3.55% 6.36M (USDT) Negociar INDEX / USDT $0.009282 $0.009282 $0.009282 +2.55% 8.19M (USDT) Negociar