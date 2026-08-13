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Análise técnica de The Index (INDEX) hoje

Análise técnica de The Index (INDEX) hoje

A página de Análise de The Index fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de INDEX, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de The Index abaixo.

Variação de preço de The Index (INDEX)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.009282--+32.52%+209.40%+209.40%
Saiba mais sobre o preço de The Index

Indicadores técnicos de The Index

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do The Index em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 13
Neutro 2
Compra 11
Médias móveis:VendaVenda 10Neutro 1Compra 3
Indicadores técnicos:CompraVenda 3Neutro 1Compra 8
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.00892
0.00891
R2
0.00891
0.0089
R1
0.0089
0.0089
PP
0.00889
0.00889
S1
0.00888
0.00888
S2
0.00887
0.00888
S3
0.00886
0.00887

Sinais de mercado The Index

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.00M
$0.03 M
$0.03 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.00 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.00 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.04 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.04 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de The Index

Entrada líquidaPreço de INDEXUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.01
2026-08-12$0.00 M0.01
2026-08-11$0.00 M0.01
2026-08-10$0.00 M0.01
2026-08-09-$0.01 M0.01

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie The Index (INDEX) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o The Index.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
INDEX/USD1
$0.009353
$0.009353$0.009353
+3.55%
6.36M (USDT)
INDEX/USDT
$0.009282
$0.009282$0.009282
+2.55%
8.19M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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