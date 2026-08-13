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Análise técnica de INFINIT (IN) hoje

Análise técnica de INFINIT (IN) hoje

A página de Análise de INFINIT fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de IN, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de INFINIT abaixo.

Variação de preço de INFINIT (IN)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.03159---4.31%-30.74%-50.44%
Saiba mais sobre o preço de INFINIT

Indicadores técnicos de INFINIT

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do INFINIT em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 17
Neutro 1
Compra 8
Médias móveis:Venda forteVenda 14Neutro 0Compra 0
Indicadores técnicos:CompraVenda 3Neutro 1Compra 8
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.03165
0.03164
R2
0.03164
0.03164
R1
0.03164
0.03164
PP
0.03163
0.03163
S1
0.03163
0.03163
S2
0.03162
0.03163
S3
0.03162
0.03162

Sinais de mercado INFINIT

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.19M
$4.47 M
$4.66 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.05 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.04 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.01M
Compras ativas de 7 dias
$0.11 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.11 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de INFINIT

Entrada líquidaPreço de INUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.03
2026-08-12$0.00 M0.03
2026-08-11$0.00 M0.03
2026-08-10$0.00 M0.03
2026-08-09$0.00 M0.03

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
IN/USDT
$0.03159
$0.03159$0.03159
-0.47%
1.84M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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