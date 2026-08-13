Análise técnica de INFINIT (IN) hoje A página de Análise de INFINIT fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de IN, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de INFINIT abaixo. Cadastrar

Variação de preço de INFINIT (IN) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.03159 -- -4.31% -30.74% -50.44%

Indicadores técnicos de INFINIT

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do INFINIT em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 17 Neutro 1 Compra 8 Médias móveis : Venda forte Venda 14 Neutro 0 Compra 0 Indicadores técnicos : Compra Venda 3 Neutro 1 Compra 8 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.03165 0.03164 R2 0.03164 0.03164 R1 0.03164 0.03164 PP 0.03163 0.03163 S1 0.03163 0.03163 S2 0.03162 0.03163 S3 0.03162 0.03162

Sinais de mercado INFINIT Volume líquido atual de ordens em aberto -0.19M $4.47 M $4.66 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.01M Compras ativas de 3 dias $0.05 M Vendas ativas de 3 dias $0.04 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.01M Compras ativas de 7 dias $0.11 M Vendas ativas de 7 dias $0.11 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de INFINIT Entrada líquida Preço de INUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.03 2026-08-12 $0.00 M 0.03 2026-08-11 $0.00 M 0.03 2026-08-10 $0.00 M 0.03 2026-08-09 $0.00 M 0.03 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie INFINIT (IN) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o INFINIT. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h IN / USDT $0.03159 $0.03159 $0.03159 -0.47% 1.84M (USDT) Negociar