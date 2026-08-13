Análise técnica de Immunefi (IMU) hoje A página de Análise de Immunefi fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de IMU, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Immunefi abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Immunefi (IMU) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.002038 -- +73.00% +65.02% -14.27%

Fluxo de capital de Immunefi Entrada líquida Preço de IMUUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.00 2026-08-12 -$0.05 M 0.00 2026-08-11 -$0.04 M 0.00 2026-08-10 -$0.06 M 0.00 2026-08-09 -$0.29 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Immunefi (IMU) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Immunefi. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h IMU / USDT $0.002037 $0.002037 $0.002037 -0.09% 27.58M (USDT) Negociar