Análise técnica de MEET48 (IDOL) hoje A página de Análise de MEET48 fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de IDOL, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de MEET48 abaixo. Cadastrar

Variação de preço de MEET48 (IDOL) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.01663 -- +3.09% +11.68% -36.70%

Indicadores técnicos de MEET48

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do MEET48 em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 12 Neutro 3 Compra 11 Médias móveis : Venda Venda 10 Neutro 0 Compra 4 Indicadores técnicos : Compra Venda 2 Neutro 3 Compra 7 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.0167 0.01669 R2 0.01669 0.01669 R1 0.01669 0.01669 PP 0.01668 0.01668 S1 0.01668 0.01668 S2 0.01667 0.01668 S3 0.01667 0.01667

Sinais de mercado MEET48 Volume líquido atual de ordens em aberto -0.05M $4.16 M $4.21 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.02 M Vendas ativas de 3 dias $0.01 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.08 M Vendas ativas de 7 dias $0.08 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de MEET48 Entrada líquida Preço de IDOLUSDT Histórico Entrada líquida Preço Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie MEET48 (IDOL) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o MEET48. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h IDOL / USDT $0.01661 $0.01661 $0.01661 +1.09% 3.91M (USDT) Negociar