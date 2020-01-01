Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre MEET48, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre MEET48, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

Mais sobre IDOL

Informações sobre preços de IDOL

O que é IDOL

Whitepaper de IDOL

Site oficial do IDOL

Tokenomics de IDOL

Previsão de preço de IDOL

Histórico de preço de IDOL

Guia de compra de IDOL

Conversor de IDOL para moeda Fiat

Spot IDOL

Futuros USDT-M de IDOL

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Análise técnica de MEET48 (IDOL) hoje

Análise técnica de MEET48 (IDOL) hoje

A página de Análise de MEET48 fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de IDOL, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de MEET48 abaixo.

Variação de preço de MEET48 (IDOL)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.01663--+3.09%+11.68%-36.70%
Saiba mais sobre o preço de MEET48

Indicadores técnicos de MEET48

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do MEET48 em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 12
Neutro 3
Compra 11
Médias móveis:VendaVenda 10Neutro 0Compra 4
Indicadores técnicos:CompraVenda 2Neutro 3Compra 7
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.0167
0.01669
R2
0.01669
0.01669
R1
0.01669
0.01669
PP
0.01668
0.01668
S1
0.01668
0.01668
S2
0.01667
0.01668
S3
0.01667
0.01667

Sinais de mercado MEET48

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.05M
$4.16 M
$4.21 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.02 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.01 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.08 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.08 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de MEET48

Entrada líquidaPreço de IDOLUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre MEET48

Negocie MEET48 (IDOL) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o MEET48.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
IDOL/USDT
$0.01661
$0.01661$0.01661
+1.09%
3.91M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de IDOL para USD

Montante

IDOL
IDOL
USD
USD

1 IDOL = 0.01663 USD