Preço de IdleTradeX hoje

O preço ao vivo de IdleTradeX (IDLETRADEX) hoje é $ 0.000002722, com uma variação de 0.51% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de IDLETRADEX para USD é de $ 0.000002722 por IDLETRADEX.

IdleTradeX ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- IDLETRADEX. Nas últimas 24 horas, IDLETRADEX foi negociado entre $ 0.000002539 (mínimo) e $ 0.000002892 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, IDLETRADEX movimentou-se +0.96% na última hora e +48.82% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 335.15K.

Informações de mercado de IdleTradeX (IDLETRADEX)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 335.15K$ 335.15K $ 335.15K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 136.10K$ 136.10K $ 136.10K Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 50,000,000,000 50,000,000,000 50,000,000,000 Blockchain pública BASE

A capitalização de mercado atual de IdleTradeX é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 335.15K. A oferta em circulação de IDLETRADEX é --, com um fornecimento total de 50000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 136.10K.