Análise técnica de Impossible Cloud Net (ICNT) hoje A página de Análise de Impossible Cloud Net fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ICNT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Impossible Cloud Net abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Impossible Cloud Net (ICNT) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.13513 -- +27.61% -15.31% -61.65%

Indicadores técnicos de Impossible Cloud Net

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Impossible Cloud Net em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 7 Neutro 4 Compra 15 Médias móveis : Compra forte Venda 0 Neutro 2 Compra 12 Indicadores técnicos : Venda Venda 7 Neutro 2 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.1352 0.1352 R2 0.1352 0.1351 R1 0.1351 0.1351 PP 0.1351 0.1351 S1 0.135 0.135 S2 0.135 0.135 S3 0.1349 0.135

Sinais de mercado Impossible Cloud Net Volume líquido atual de ordens em aberto 0.45M $3.90 M $3.45 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.01M Compras ativas de 3 dias $0.05 M Vendas ativas de 3 dias $0.04 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.04M Compras ativas de 7 dias $0.61 M Vendas ativas de 7 dias $0.65 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Impossible Cloud Net Entrada líquida Preço de ICNTUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.03 M 0.13 2026-08-12 $0.04 M 0.13 2026-08-11 -$0.02 M 0.14 2026-08-10 $0.05 M 0.13 2026-08-09 -$0.06 M 0.13 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Impossible Cloud Net (ICNT) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Impossible Cloud Net. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h ICNT / USDT $0.13504 $0.13504 $0.13504 +3.43% 589.49K (USDT) Negociar