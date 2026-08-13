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Análise técnica de Impossible Cloud Net (ICNT) hoje

Análise técnica de Impossible Cloud Net (ICNT) hoje

A página de Análise de Impossible Cloud Net fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ICNT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Impossible Cloud Net abaixo.

Variação de preço de Impossible Cloud Net (ICNT)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.13513--+27.61%-15.31%-61.65%
Saiba mais sobre o preço de Impossible Cloud Net

Indicadores técnicos de Impossible Cloud Net

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Impossible Cloud Net em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 7
Neutro 4
Compra 15
Médias móveis:Compra forteVenda 0Neutro 2Compra 12
Indicadores técnicos:VendaVenda 7Neutro 2Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.1352
0.1352
R2
0.1352
0.1351
R1
0.1351
0.1351
PP
0.1351
0.1351
S1
0.135
0.135
S2
0.135
0.135
S3
0.1349
0.135

Sinais de mercado Impossible Cloud Net

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.45M
$3.90 M
$3.45 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.05 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.04 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.04M
Compras ativas de 7 dias
$0.61 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.65 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Impossible Cloud Net

Entrada líquidaPreço de ICNTUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.03 M0.13
2026-08-12$0.04 M0.13
2026-08-11-$0.02 M0.14
2026-08-10$0.05 M0.13
2026-08-09-$0.06 M0.13

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
ICNT/USDT
$0.13504
$0.13504$0.13504
+3.43%
589.49K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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