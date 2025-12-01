Preço de iShares Gold Trust hoje

O preço ao vivo de iShares Gold Trust (IAUON) hoje é $ 77.9, com uma variação de 0.03% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de IAUON para USD é de $ 77.9 por IAUON.

iShares Gold Trust ocupa atualmente a posição #1073 em capitalização de mercado, totalizando $ 9.31M, com um fornecimento em circulação de 119.49K IAUON. Nas últimas 24 horas, IAUON foi negociado entre $ 77.77 (mínimo) e $ 78.08 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 82.53676920433921, enquanto a mínima histórica foi de $ 66.2823140111318.

No desempenho de curto prazo, IAUON movimentou-se +0.05% na última hora e +2.23% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 57.35K.

Informações de mercado de iShares Gold Trust (IAUON)

Classificação No.1073 Capitalização de mercado $ 9.31M$ 9.31M $ 9.31M Volume (24h) $ 57.35K$ 57.35K $ 57.35K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 9.31M$ 9.31M $ 9.31M Fornecimento Circulante 119.49K 119.49K 119.49K Fornecimento total 119,490.68374478 119,490.68374478 119,490.68374478 Blockchain pública ETH

