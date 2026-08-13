Análise técnica de Hyperlane (HYPER) hoje A página de Análise de Hyperlane fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de HYPER, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Hyperlane abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Hyperlane (HYPER) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.06343 -- +5.43% -4.10% -44.19%

Indicadores técnicos de Hyperlane

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Hyperlane em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 12 Neutro 2 Compra 12 Médias móveis : Compra Venda 4 Neutro 1 Compra 9 Indicadores técnicos : Venda Venda 8 Neutro 1 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.06333 0.06331 R2 0.06331 0.06329 R1 0.0633 0.06329 PP 0.06328 0.06328 S1 0.06327 0.06326 S2 0.06325 0.06326 S3 0.06324 0.06325

Sinais de mercado Hyperlane Volume líquido atual de ordens em aberto -0.58M $6.19 M $6.77 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.01M Compras ativas de 3 dias $0.08 M Vendas ativas de 3 dias $0.09 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.01M Compras ativas de 7 dias $0.27 M Vendas ativas de 7 dias $0.28 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Hyperlane Entrada líquida Preço de HYPERUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.01 M 0.06 2026-08-12 $0.03 M 0.06 2026-08-11 -$0.05 M 0.06 2026-08-10 -$0.07 M 0.06 2026-08-09 -$0.04 M 0.07 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Hyperlane (HYPER) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Hyperlane. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h HYPER / USDT $0.06344 $0.06344 $0.06344 -1.11% 1.03M (USDT) Negociar HYPER / USDC $0.06347 $0.06347 $0.06347 -1.04% 842.33K (USDT) Negociar