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Análise técnica de Hyperlane (HYPER) hoje

Análise técnica de Hyperlane (HYPER) hoje

A página de Análise de Hyperlane fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de HYPER, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Hyperlane abaixo.

Variação de preço de Hyperlane (HYPER)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.06343--+5.43%-4.10%-44.19%
Saiba mais sobre o preço de Hyperlane

Indicadores técnicos de Hyperlane

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Hyperlane em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 12
Neutro 2
Compra 12
Médias móveis:CompraVenda 4Neutro 1Compra 9
Indicadores técnicos:VendaVenda 8Neutro 1Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.06333
0.06331
R2
0.06331
0.06329
R1
0.0633
0.06329
PP
0.06328
0.06328
S1
0.06327
0.06326
S2
0.06325
0.06326
S3
0.06324
0.06325

Sinais de mercado Hyperlane

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.58M
$6.19 M
$6.77 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.08 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.09 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.01M
Compras ativas de 7 dias
$0.27 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.28 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Hyperlane

Entrada líquidaPreço de HYPERUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.01 M0.06
2026-08-12$0.03 M0.06
2026-08-11-$0.05 M0.06
2026-08-10-$0.07 M0.06
2026-08-09-$0.04 M0.07

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
HYPER/USDT
$0.06344
$0.06344$0.06344
-1.11%
1.03M (USDT)
HYPER/USDC
$0.06347
$0.06347$0.06347
-1.04%
842.33K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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HYPER
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