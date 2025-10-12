O preço ao vivo de Hybrid hoje é 0.0002172 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de HYB para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de HYB facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Hybrid hoje é 0.0002172 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de HYB para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de HYB facilmente na MEXC agora.

Logo de Hybrid

Cotação Hybrid (HYB)

Preço em tempo real de 1 HYB para USD

Gráfico de preço em tempo real de Hybrid (HYB)
Última atualização da página: 2025-10-12 12:41:50 (UTC+8)

Informações de preço de Hybrid (HYB) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
O preço em tempo real de Hybrid (HYB) é $ 0.0002172. Nas últimas 24 horas, HYB foi negociado entre a mínima de $ 0.0001975 e a máxima de $ 0.0002492, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de HYB é --, enquanto o mais baixo é --.

Em termos de desempenho de curto prazo, HYB variou -0.65% na última hora, +2.25% nas últimas 24 horas e -16.40% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Hybrid (HYB)

A capitalização de mercado atual de Hybrid é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 65.86K. A oferta em circulação de HYB é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 217.20K.

Histórico de preços de Hybrid (HYB) em USD

Acompanhe as variações de preço de Hybrid para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.000004782+2.25%
30 dias$ -0.0016668-88.48%
60 dias$ -0.0024818-91.96%
90 dias$ -0.0197828-98.92%
Variação de preço de Hybrid hoje

Hoje, HYB registrou uma variação de $ +0.000004782 (+2.25%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Hybrid

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.0016668 (-88.48%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Hybrid

Expandindo a visualização para 60 dias, HYB teve uma variação de $ -0.0024818 (-91.96%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Hybrid

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.0197828 (-98.92%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Hybrid (HYB)!

Confira agora a página de histórico de preço do Hybrid.

O que é Hybrid (HYB)

Modular ecosystem for AI, data, and onchain automation.

Hybrid está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Hybrid de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de HYB para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Hybrid em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Hybrid tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Hybrid (em USD)

Quanto valerá Hybrid (HYB) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Hybrid (HYB) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Hybrid.

Confira a previsão de preço de Hybrid agora!

Tokenomics de Hybrid (HYB)

Compreender a tokenomics de Hybrid (HYB) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token HYB agora!

Como comprar Hybrid (HYB)

Quer saber como comprar Hybrid? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Hybrid facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

HYB para moedas locais

1 Hybrid (HYB) para VND
5.715618
1 Hybrid (HYB) para AUD
A$0.000334488
1 Hybrid (HYB) para GBP
0.000160728
1 Hybrid (HYB) para EUR
0.000186792
1 Hybrid (HYB) para USD
$0.0002172
1 Hybrid (HYB) para MYR
RM0.000916584
1 Hybrid (HYB) para TRY
0.009087648
1 Hybrid (HYB) para JPY
¥0.0327972
1 Hybrid (HYB) para ARS
ARS$0.307212024
1 Hybrid (HYB) para RUB
0.017649672
1 Hybrid (HYB) para INR
0.0192765
1 Hybrid (HYB) para IDR
Rp3.619998552
1 Hybrid (HYB) para KRW
0.310285404
1 Hybrid (HYB) para PHP
0.012667104
1 Hybrid (HYB) para EGP
￡E.0.010330032
1 Hybrid (HYB) para BRL
R$0.001196772
1 Hybrid (HYB) para CAD
C$0.00030408
1 Hybrid (HYB) para BDT
0.026333328
1 Hybrid (HYB) para NGN
0.317542056
1 Hybrid (HYB) para COP
$0.841858512
1 Hybrid (HYB) para ZAR
R.0.003801
1 Hybrid (HYB) para UAH
0.00900294
1 Hybrid (HYB) para TZS
T.Sh.0.532352856
1 Hybrid (HYB) para VES
Bs0.0421368
1 Hybrid (HYB) para CLP
$0.207426
1 Hybrid (HYB) para PKR
Rs0.061233024
1 Hybrid (HYB) para KZT
0.11639748
1 Hybrid (HYB) para THB
฿0.007093752
1 Hybrid (HYB) para TWD
NT$0.006672384
1 Hybrid (HYB) para AED
د.إ0.000797124
1 Hybrid (HYB) para CHF
Fr0.000171588
1 Hybrid (HYB) para HKD
HK$0.001689816
1 Hybrid (HYB) para AMD
֏0.08270976
1 Hybrid (HYB) para MAD
.د.م0.001980864
1 Hybrid (HYB) para MXN
$0.004037748
1 Hybrid (HYB) para SAR
ريال0.0008145
1 Hybrid (HYB) para ETB
Br0.0318741
1 Hybrid (HYB) para KES
KSh0.027955812
1 Hybrid (HYB) para JOD
د.أ0.0001539948
1 Hybrid (HYB) para PLN
0.000794952
1 Hybrid (HYB) para RON
лв0.000951336
1 Hybrid (HYB) para SEK
kr0.002065572
1 Hybrid (HYB) para BGN
лв0.000364896
1 Hybrid (HYB) para HUF
Ft0.073426632
1 Hybrid (HYB) para CZK
0.004543824
1 Hybrid (HYB) para KWD
د.ك0.000066246
1 Hybrid (HYB) para ILS
0.000710244
1 Hybrid (HYB) para BOB
Bs0.001496508
1 Hybrid (HYB) para AZN
0.00036924
1 Hybrid (HYB) para TJS
SM0.002002584
1 Hybrid (HYB) para GEL
0.00058644
1 Hybrid (HYB) para AOA
Kz0.199083348
1 Hybrid (HYB) para BHD
.د.ب0.00008145
1 Hybrid (HYB) para BMD
$0.0002172
1 Hybrid (HYB) para DKK
kr0.001394424
1 Hybrid (HYB) para HNL
L0.005677608
1 Hybrid (HYB) para MUR
0.009878256
1 Hybrid (HYB) para NAD
$0.003727152
1 Hybrid (HYB) para NOK
kr0.002198064
1 Hybrid (HYB) para NZD
$0.000377928
1 Hybrid (HYB) para PAB
B/.0.0002172
1 Hybrid (HYB) para PGK
K0.000920928
1 Hybrid (HYB) para QAR
ر.ق0.000788436
1 Hybrid (HYB) para RSD
дин.0.02190462
1 Hybrid (HYB) para UZS
soʻm2.616866868
1 Hybrid (HYB) para ALL
L0.0180819
1 Hybrid (HYB) para ANG
ƒ0.000388788
1 Hybrid (HYB) para AWG
ƒ0.000388788
1 Hybrid (HYB) para BBD
$0.0004344
1 Hybrid (HYB) para BAM
KM0.000364896
1 Hybrid (HYB) para BIF
Fr0.6424776
1 Hybrid (HYB) para BND
$0.000280188
1 Hybrid (HYB) para BSD
$0.0002172
1 Hybrid (HYB) para JMD
$0.034767204
1 Hybrid (HYB) para KHR
0.872288232
1 Hybrid (HYB) para KMF
Fr0.0920928
1 Hybrid (HYB) para LAK
4.721739036
1 Hybrid (HYB) para LKR
Rs0.065440188
1 Hybrid (HYB) para MDL
L0.00367068
1 Hybrid (HYB) para MGA
Ar0.969641616
1 Hybrid (HYB) para MOP
P0.001731084
1 Hybrid (HYB) para MVR
0.00332316
1 Hybrid (HYB) para MWK
MK0.375128292
1 Hybrid (HYB) para MZN
MT0.01387908
1 Hybrid (HYB) para NPR
Rs0.03071208
1 Hybrid (HYB) para PYG
1.5188796
1 Hybrid (HYB) para RWF
Fr0.3142884
1 Hybrid (HYB) para SBD
$0.001787556
1 Hybrid (HYB) para SCR
0.003092928
1 Hybrid (HYB) para SRD
$0.008333964
1 Hybrid (HYB) para SVC
$0.001891812
1 Hybrid (HYB) para SZL
L0.00372498
1 Hybrid (HYB) para TMT
m0.0007602
1 Hybrid (HYB) para TND
د.ت0.0006366132
1 Hybrid (HYB) para TTD
$0.001468272
1 Hybrid (HYB) para UGX
Sh0.7410864
1 Hybrid (HYB) para XAF
Fr0.1225008
1 Hybrid (HYB) para XCD
$0.00058644
1 Hybrid (HYB) para XOF
Fr0.1225008
1 Hybrid (HYB) para XPF
Fr0.0221544
1 Hybrid (HYB) para BWP
P0.003069036
1 Hybrid (HYB) para BZD
$0.0004344
1 Hybrid (HYB) para CVE
$0.02060142
1 Hybrid (HYB) para DJF
Fr0.0384444
1 Hybrid (HYB) para DOP
$0.013633644
1 Hybrid (HYB) para DZD
د.ج0.028266408
1 Hybrid (HYB) para FJD
$0.000493044
1 Hybrid (HYB) para GNF
Fr1.872264
1 Hybrid (HYB) para GTQ
Q0.001655064
1 Hybrid (HYB) para GYD
$0.045238416
1 Hybrid (HYB) para ISK
kr0.0262812

Recurso Hybrid

Para uma compreensão mais aprofundada de Hybrid, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Hybrid
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Hybrid

Quanto vale hoje o Hybrid (HYB)?
O preço ao vivo de HYB em USD é 0.0002172 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de HYB para USD?
O preço atual de HYB para USD é $ 0.0002172. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Hybrid?
A capitalização de mercado de HYB é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de HYB?
O fornecimento circulante de HYB é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de HYB?
HYB atingiu um preço máximo histórico de -- USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de HYB?
HYB atingiu um preço minímo histórico de -- USD.
Qual é o volume de negociação de HYB?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para HYB é $ 65.86K USD.
HYB vai subir ainda este ano?
HYB pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do HYB para uma análise mais detalhada.
Atualizações importantes da indústria sobre o Hybrid (HYB)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-12 05:22:00Atualizações da Indústria
Liquidations across the market rise to $780 million in the past 24 hours, over 200,000 traders liquidated
10-11 21:42:43Atualizações da Indústria
Bitcoin Dominance Returns Above 60%, Altcoin Market Cap Drops Nearly 15% in Four Days
10-11 14:30:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear and Greed Index Falls to 27, Flash Crashes from "Greed" to "Fear" Zone in 1 Day
10-11 11:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, more than 1.51 million people globally have been liquidated, with the total liquidation amount rising to $13.512 billion
10-11 09:36:12Atualizações da Indústria
Crypto market sees another "519" situation, over $600 billion in total crypto market cap evaporates in short time
10-11 09:17:00Atualizações da Indústria
Crypto Market Experiences "Black Swan" Event, Most Altcoins Drop Over 80%

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de HYB para USD

Montante

HYB
HYB
USD
USD

1 HYB = 0.0002172 USD

Negocie HYB

HYB/USDT
$0.0002173
$0.0002173$0.0002173
+2.25%

