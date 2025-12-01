Preço de HUMP AI hoje

O preço ao vivo de HUMP AI (HUMP) hoje é $ 0.00002, com uma variação de 11.11% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HUMP para USD é de $ 0.00002 por HUMP.

HUMP AI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- HUMP. Nas últimas 24 horas, HUMP foi negociado entre $ 0.000014 (mínimo) e $ 0.000021 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, HUMP movimentou-se -4.77% na última hora e +5.26% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 461.50.

Informações de mercado de HUMP AI (HUMP)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 461.50$ 461.50 $ 461.50 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 100.00K$ 100.00K $ 100.00K Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 Blockchain pública BSC

