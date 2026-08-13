Mais sobre HUMA
Informações sobre preços de HUMA
O que é HUMA
Whitepaper de HUMA
Site oficial do HUMA
Tokenomics de HUMA
Previsão de preço de HUMA
Histórico de preço de HUMA
Guia de compra de HUMA
Conversor de HUMA para moeda Fiat
Spot HUMA
Futuros USDT-M de HUMA
Pré-mercado
Ganhos
Airdrop+
Notícias
Blog
Aprendizado
Análise técnica de Huma Finance (HUMA) hoje
Variação de preço de Huma Finance (HUMA)
|Preço atual
|24 horas
|7 dias
|30 dias
|90 dias
|$0.01993
|--
|+1.11%
|-11.55%
|-22.34%
Indicadores técnicos de Huma Finance
A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Huma Finance em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.
|Médias móveis:
|Venda
|Venda 5
|Neutro 6
|Compra 3
|Indicadores técnicos:
|Compra
|Venda 3
|Neutro 4
|Compra 5
Sinais de mercado Huma Finance
Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.
Fluxo de capital de Huma Finance
|Histórico
|Entrada líquida
|Preço
|2026-08-13
|$0.00 M
|0.02
|2026-08-12
|-$0.04 M
|0.02
|2026-08-11
|-$0.05 M
|0.02
|2026-08-10
|-$0.04 M
|0.02
|2026-08-09
|$0.02 M
|0.02
Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.
Explore mais sobre Huma Finance
Negocie Huma Finance (HUMA) nos mercados da MEXC
Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Huma Finance.
Aviso legal
As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.