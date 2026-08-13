Análise técnica de Huma Finance (HUMA) hoje A página de Análise de Huma Finance fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de HUMA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Huma Finance abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Huma Finance (HUMA) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.01993 -- +1.11% -11.55% -22.34%

Indicadores técnicos de Huma Finance

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Huma Finance em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 8 Neutro 10 Compra 8 Médias móveis : Venda Venda 5 Neutro 6 Compra 3 Indicadores técnicos : Compra Venda 3 Neutro 4 Compra 5 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.01992 0.01991 R2 0.01991 0.0199 R1 0.0199 0.0199 PP 0.01989 0.01989 S1 0.01988 0.01988 S2 0.01987 0.01988 S3 0.01986 0.01987

Sinais de mercado Huma Finance Volume líquido atual de ordens em aberto -0.02M $1.72 M $1.74 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.03 M Vendas ativas de 3 dias $0.03 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.13 M Vendas ativas de 7 dias $0.13 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Huma Finance Entrada líquida Preço de HUMAUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.02 2026-08-12 -$0.04 M 0.02 2026-08-11 -$0.05 M 0.02 2026-08-10 -$0.04 M 0.02 2026-08-09 $0.02 M 0.02 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Huma Finance (HUMA) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Huma Finance. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h HUMA / USDT $0.01993 $0.01993 $0.01993 +0.05% 2.87M (USDT) Negociar HUMA / USDC $0.01992 $0.01992 $0.01992 0.00% 2.90M (USDT) Negociar