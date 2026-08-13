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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Huma Finance, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Huma Finance, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Huma Finance (HUMA) hoje

Análise técnica de Huma Finance (HUMA) hoje

A página de Análise de Huma Finance fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de HUMA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Huma Finance abaixo.

Variação de preço de Huma Finance (HUMA)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.01993--+1.11%-11.55%-22.34%
Saiba mais sobre o preço de Huma Finance

Indicadores técnicos de Huma Finance

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Huma Finance em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 8
Neutro 10
Compra 8
Médias móveis:VendaVenda 5Neutro 6Compra 3
Indicadores técnicos:CompraVenda 3Neutro 4Compra 5
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.01992
0.01991
R2
0.01991
0.0199
R1
0.0199
0.0199
PP
0.01989
0.01989
S1
0.01988
0.01988
S2
0.01987
0.01988
S3
0.01986
0.01987

Sinais de mercado Huma Finance

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.02M
$1.72 M
$1.74 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.03 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.03 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.13 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.13 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Huma Finance

Entrada líquidaPreço de HUMAUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.02
2026-08-12-$0.04 M0.02
2026-08-11-$0.05 M0.02
2026-08-10-$0.04 M0.02
2026-08-09$0.02 M0.02

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie Huma Finance (HUMA) nos mercados da MEXC

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
HUMA/USDT
$0.01993
$0.01993$0.01993
+0.05%
2.87M (USDT)
HUMA/USDC
$0.01992
$0.01992$0.01992
0.00%
2.90M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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USD
USD

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