Análise técnica de HOPR Token (HOPR) hoje A página de Análise de HOPR Token fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de HOPR, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de HOPR Token abaixo. Cadastrar

Variação de preço de HOPR Token (HOPR) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.0117 -- -3.47% -27.20% -49.44%

Fluxo de capital de HOPR Token Entrada líquida Preço de HOPRUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.01 2026-08-12 $0.00 M 0.01 2026-08-11 $0.00 M 0.01 2026-08-10 $0.00 M 0.01 2026-08-09 $0.00 M 0.01 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie HOPR Token (HOPR) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o HOPR Token. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h HOPR / USDT $0.0117 $0.0117 $0.0117 -2.33% 4.58M (USDT) Negociar