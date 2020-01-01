Análise técnica de Hoodrat (HOODRAT) hoje A página de Análise de Hoodrat fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de HOODRAT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Hoodrat abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Hoodrat (HOODRAT) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.0025749 -- +189.77% -73.41% -35.63%

Indicadores técnicos de Hoodrat

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Hoodrat em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 15 Neutro 5 Compra 6 Médias móveis : Venda Venda 11 Neutro 0 Compra 3 Indicadores técnicos : Neutro Venda 4 Neutro 5 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.002625 0.002613 R2 0.002613 0.002605 R1 0.002603 0.0026 PP 0.002591 0.002591 S1 0.002581 0.002583 S2 0.002569 0.002578 S3 0.002559 0.002569

Sinais de mercado Hoodrat Volume líquido atual de ordens em aberto -0.01M $0.03 M $0.05 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.01M Compras ativas de 3 dias $0.16 M Vendas ativas de 3 dias $0.17 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.01M Compras ativas de 7 dias $0.18 M Vendas ativas de 7 dias $0.19 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Hoodrat Entrada líquida Preço de HOODRATUSDT Histórico Entrada líquida Preço Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Hoodrat (HOODRAT) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Hoodrat. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h HOODRAT / USD1 $0.0025815 $0.0025815 $0.0025815 +51.35% 36.27M (USDT) Negociar HOODRAT / USDT $0.0025755 $0.0025755 $0.0025755 +51.42% 95.91M (USDT) Negociar