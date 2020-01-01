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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Hoodrat, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Hoodrat, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Hoodrat (HOODRAT) hoje

Análise técnica de Hoodrat (HOODRAT) hoje

A página de Análise de Hoodrat fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de HOODRAT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Hoodrat abaixo.

Variação de preço de Hoodrat (HOODRAT)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.0025749--+189.77%-73.41%-35.63%
Saiba mais sobre o preço de Hoodrat

Indicadores técnicos de Hoodrat

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Hoodrat em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 15
Neutro 5
Compra 6
Médias móveis:VendaVenda 11Neutro 0Compra 3
Indicadores técnicos:NeutroVenda 4Neutro 5Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.002625
0.002613
R2
0.002613
0.002605
R1
0.002603
0.0026
PP
0.002591
0.002591
S1
0.002581
0.002583
S2
0.002569
0.002578
S3
0.002559
0.002569

Sinais de mercado Hoodrat

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.01M
$0.03 M
$0.05 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.16 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.17 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.01M
Compras ativas de 7 dias
$0.18 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.19 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Hoodrat

Entrada líquidaPreço de HOODRATUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie Hoodrat (HOODRAT) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Hoodrat.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
HOODRAT/USD1
$0.0025815
$0.0025815$0.0025815
+51.35%
36.27M (USDT)
HOODRAT/USDT
$0.0025755
$0.0025755$0.0025755
+51.42%
95.91M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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HOODRAT
HOODRAT
USD
USD

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