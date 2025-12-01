Preço de Robinhood Markets hoje

O preço ao vivo de Robinhood Markets (HOODON) hoje é $ 127.7, com uma variação de 1.20% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HOODON para USD é de $ 127.7 por HOODON.

Robinhood Markets ocupa atualmente a posição #2444 em capitalização de mercado, totalizando $ 487.40K, com um fornecimento em circulação de 3.82K HOODON. Nas últimas 24 horas, HOODON foi negociado entre $ 127.49 (mínimo) e $ 129.76 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 152.93948357313678, enquanto a mínima histórica foi de $ 96.19355397433952.

No desempenho de curto prazo, HOODON movimentou-se -0.09% na última hora e +20.50% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 57.11K.

Informações de mercado de Robinhood Markets (HOODON)

Classificação No.2444 Capitalização de mercado $ 487.40K$ 487.40K $ 487.40K Volume (24h) $ 57.11K$ 57.11K $ 57.11K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 487.40K$ 487.40K $ 487.40K Fornecimento Circulante 3.82K 3.82K 3.82K Fornecimento total 3,816.76258055 3,816.76258055 3,816.76258055 Blockchain pública ETH

