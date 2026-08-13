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Análise técnica de Defi App (HOME) hoje

Análise técnica de Defi App (HOME) hoje

A página de Análise de Defi App fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de HOME, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Defi App abaixo.

Variação de preço de Defi App (HOME)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.008923---2.39%-32.41%-48.37%
Saiba mais sobre o preço de Defi App

Indicadores técnicos de Defi App

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Defi App em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 10
Neutro 1
Compra 15
Médias móveis:CompraVenda 4Neutro 0Compra 10
Indicadores técnicos:NeutroVenda 6Neutro 1Compra 5
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.008955
0.008945
R2
0.008945
0.00894
R1
0.008941
0.008936
PP
0.008931
0.008931
S1
0.008926
0.008925
S2
0.008916
0.008921
S3
0.008911
0.008916

Sinais de mercado Defi App

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.34M
$3.65 M
$3.99 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.03M
Compras ativas de 3 dias
$1.25 M
Vendas ativas de 3 dias
$1.22 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$2.49 M
Vendas ativas de 7 dias
$2.48 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Defi App

Entrada líquidaPreço de HOMEUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.01 M0.01
2026-08-12-$0.33 M0.01
2026-08-11-$0.41 M0.01
2026-08-10$0.87 M0.01
2026-08-09$0.04 M0.01

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie Defi App (HOME) nos mercados da MEXC

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
HOME/USDT
$0.008957
$0.008957$0.008957
-2.02%
9.95M (USDT)
HOME/USDC
$0.008929
$0.008929$0.008929
-2.32%
6.01M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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Montante

HOME
HOME
USD
USD

1 HOME = 0.008923 USD