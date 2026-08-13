Análise técnica de Defi App (HOME) hoje A página de Análise de Defi App fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de HOME, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Defi App abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Defi App (HOME) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.008923 -- -2.39% -32.41% -48.37%

Indicadores técnicos de Defi App

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Defi App em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 10 Neutro 1 Compra 15 Médias móveis : Compra Venda 4 Neutro 0 Compra 10 Indicadores técnicos : Neutro Venda 6 Neutro 1 Compra 5 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.008955 0.008945 R2 0.008945 0.00894 R1 0.008941 0.008936 PP 0.008931 0.008931 S1 0.008926 0.008925 S2 0.008916 0.008921 S3 0.008911 0.008916

Sinais de mercado Defi App Volume líquido atual de ordens em aberto -0.34M $3.65 M $3.99 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.03M Compras ativas de 3 dias $1.25 M Vendas ativas de 3 dias $1.22 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $2.49 M Vendas ativas de 7 dias $2.48 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Defi App Entrada líquida Preço de HOMEUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.01 M 0.01 2026-08-12 -$0.33 M 0.01 2026-08-11 -$0.41 M 0.01 2026-08-10 $0.87 M 0.01 2026-08-09 $0.04 M 0.01 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Defi App (HOME) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Defi App. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h HOME / USDT $0.008957 $0.008957 $0.008957 -2.02% 9.95M (USDT) Negociar HOME / USDC $0.008929 $0.008929 $0.008929 -2.32% 6.01M (USDT) Negociar