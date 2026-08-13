Análise técnica de Holoworld AI (HOLO) hoje A página de Análise de Holoworld AI fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de HOLO, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Holoworld AI abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Holoworld AI (HOLO) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.0712 -- +5.12% +4.76% -4.87%

Indicadores técnicos de Holoworld AI

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Holoworld AI em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 11 Neutro 3 Compra 12 Médias móveis : Neutro Venda 6 Neutro 0 Compra 8 Indicadores técnicos : Neutro Venda 5 Neutro 3 Compra 4 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.07114 0.07111 R2 0.07111 0.07109 R1 0.07109 0.07108 PP 0.07106 0.07106 S1 0.07104 0.07104 S2 0.07101 0.07103 S3 0.07099 0.07101

Sinais de mercado Holoworld AI Volume líquido atual de ordens em aberto -0.69M $4.31 M $4.99 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.19M Compras ativas de 3 dias $6.24 M Vendas ativas de 3 dias $6.04 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.16M Compras ativas de 7 dias $6.41 M Vendas ativas de 7 dias $6.26 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Holoworld AI Entrada líquida Preço de HOLOUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.33 M 0.07 2026-08-12 $1.05 M 0.08 2026-08-11 $0.20 M 0.07 2026-08-10 -$0.03 M 0.07 2026-08-09 -$0.10 M 0.07 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Holoworld AI (HOLO) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Holoworld AI. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h HOLO / USDT $0.0712 $0.0712 $0.0712 -5.94% 8.26M (USDT) Negociar HOLO / USDC $0.07085 $0.07085 $0.07085 -6.47% 708.74K (USDT) Negociar