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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Holoworld AI, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Holoworld AI, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Holoworld AI (HOLO) hoje

Análise técnica de Holoworld AI (HOLO) hoje

A página de Análise de Holoworld AI fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de HOLO, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Holoworld AI abaixo.

Variação de preço de Holoworld AI (HOLO)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.0712--+5.12%+4.76%-4.87%
Saiba mais sobre o preço de Holoworld AI

Indicadores técnicos de Holoworld AI

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Holoworld AI em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 11
Neutro 3
Compra 12
Médias móveis:NeutroVenda 6Neutro 0Compra 8
Indicadores técnicos:NeutroVenda 5Neutro 3Compra 4
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.07114
0.07111
R2
0.07111
0.07109
R1
0.07109
0.07108
PP
0.07106
0.07106
S1
0.07104
0.07104
S2
0.07101
0.07103
S3
0.07099
0.07101

Sinais de mercado Holoworld AI

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.69M
$4.31 M
$4.99 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.19M
Compras ativas de 3 dias
$6.24 M
Vendas ativas de 3 dias
$6.04 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.16M
Compras ativas de 7 dias
$6.41 M
Vendas ativas de 7 dias
$6.26 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Holoworld AI

Entrada líquidaPreço de HOLOUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.33 M0.07
2026-08-12$1.05 M0.08
2026-08-11$0.20 M0.07
2026-08-10-$0.03 M0.07
2026-08-09-$0.10 M0.07

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie Holoworld AI (HOLO) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Holoworld AI.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
HOLO/USDT
$0.0712
$0.0712$0.0712
-5.94%
8.26M (USDT)
HOLO/USDC
$0.07085
$0.07085$0.07085
-6.47%
708.74K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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