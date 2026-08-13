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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Helium Network Token, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Helium Network Token, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Helium Network Token (HNT) hoje

Análise técnica de Helium Network Token (HNT) hoje

A página de Análise de Helium Network Token fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de HNT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Helium Network Token abaixo.

Variação de preço de Helium Network Token (HNT)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.1806---0.28%-13.80%-79.51%
Saiba mais sobre o preço de Helium Network Token

Indicadores técnicos de Helium Network Token

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Helium Network Token em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra forte
Venda 3
Neutro 11
Compra 12
Médias móveis:Compra forteVenda 0Neutro 6Compra 8
Indicadores técnicos:NeutroVenda 3Neutro 5Compra 4
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.1799
0.1799
R2
0.1799
0.1798
R1
0.1798
0.1798
PP
0.1798
0.1798
S1
0.1797
0.1797
S2
0.1797
0.1797
S3
0.1796
0.1797

Sinais de mercado Helium Network Token

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.14M
$1.49 M
$1.63 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.05 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.05 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.01M
Compras ativas de 7 dias
$0.62 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.63 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Helium Network Token

Entrada líquidaPreço de HNTUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.18
2026-08-12$0.00 M0.18
2026-08-11-$0.06 M0.18
2026-08-10$0.02 M0.19
2026-08-09-$0.03 M0.19

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
HNT/USDT
$0.1804
$0.1804$0.1804
0.00%
292.86K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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