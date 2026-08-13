Análise técnica de Helium Network Token (HNT) hoje A página de Análise de Helium Network Token fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de HNT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Helium Network Token abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Helium Network Token (HNT) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.1806 -- -0.28% -13.80% -79.51%

Indicadores técnicos de Helium Network Token

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Helium Network Token em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra forte Venda 3 Neutro 11 Compra 12 Médias móveis : Compra forte Venda 0 Neutro 6 Compra 8 Indicadores técnicos : Neutro Venda 3 Neutro 5 Compra 4 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.1799 0.1799 R2 0.1799 0.1798 R1 0.1798 0.1798 PP 0.1798 0.1798 S1 0.1797 0.1797 S2 0.1797 0.1797 S3 0.1796 0.1797

Sinais de mercado Helium Network Token Volume líquido atual de ordens em aberto -0.14M $1.49 M $1.63 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.05 M Vendas ativas de 3 dias $0.05 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.01M Compras ativas de 7 dias $0.62 M Vendas ativas de 7 dias $0.63 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Helium Network Token Entrada líquida Preço de HNTUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.18 2026-08-12 $0.00 M 0.18 2026-08-11 -$0.06 M 0.18 2026-08-10 $0.02 M 0.19 2026-08-09 -$0.03 M 0.19 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Helium Network Token (HNT) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Helium Network Token. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h HNT / USDT $0.1804 $0.1804 $0.1804 0.00% 292.86K (USDT) Negociar