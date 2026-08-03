Análise técnica de Hamster Kombat (HMSTR) hoje A página de Análise de Hamster Kombat fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de HMSTR, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Hamster Kombat abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Hamster Kombat (HMSTR) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.0001795 -- -8.52% -9.85% +7.29%

Indicadores técnicos de Hamster Kombat

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Hamster Kombat em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 7 Neutro 5 Compra 14 Médias móveis : Compra forte Venda 1 Neutro 1 Compra 12 Indicadores técnicos : Venda Venda 6 Neutro 4 Compra 2 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.0001795 0.0001794 R2 0.0001794 0.0001793 R1 0.0001793 0.0001793 PP 0.0001792 0.0001792 S1 0.0001791 0.0001791 S2 0.000179 0.0001791 S3 0.0001789 0.000179

Sinais de mercado Hamster Kombat Volume líquido atual de ordens em aberto -0.10M $3.15 M $3.25 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.01M Compras ativas de 3 dias $0.11 M Vendas ativas de 3 dias $0.12 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.45 M Vendas ativas de 7 dias $0.45 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Hamster Kombat Entrada líquida Preço de HMSTRUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.01 M 0.00 2026-08-12 -$0.03 M 0.00 2026-08-11 -$0.12 M 0.00 2026-08-10 -$0.11 M 0.00 2026-08-09 -$0.18 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Hamster Kombat (HMSTR) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Hamster Kombat. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h HMSTR / USDT $0.0001793 $0.0001793 $0.0001793 -2.07% 376.19M (USDT) Negociar HMSTR / USDC $0.0001792 $0.0001792 $0.0001792 -1.85% 280.49M (USDT) Negociar