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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Hamster Kombat, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Hamster Kombat, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Hamster Kombat (HMSTR) hoje

Análise técnica de Hamster Kombat (HMSTR) hoje

A página de Análise de Hamster Kombat fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de HMSTR, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Hamster Kombat abaixo.

Variação de preço de Hamster Kombat (HMSTR)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.0001795---8.52%-9.85%+7.29%
Saiba mais sobre o preço de Hamster Kombat

Indicadores técnicos de Hamster Kombat

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Hamster Kombat em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 7
Neutro 5
Compra 14
Médias móveis:Compra forteVenda 1Neutro 1Compra 12
Indicadores técnicos:VendaVenda 6Neutro 4Compra 2
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.0001795
0.0001794
R2
0.0001794
0.0001793
R1
0.0001793
0.0001793
PP
0.0001792
0.0001792
S1
0.0001791
0.0001791
S2
0.000179
0.0001791
S3
0.0001789
0.000179

Sinais de mercado Hamster Kombat

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.10M
$3.15 M
$3.25 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.11 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.12 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.45 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.45 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Hamster Kombat

Entrada líquidaPreço de HMSTRUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.01 M0.00
2026-08-12-$0.03 M0.00
2026-08-11-$0.12 M0.00
2026-08-10-$0.11 M0.00
2026-08-09-$0.18 M0.00

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie Hamster Kombat (HMSTR) nos mercados da MEXC

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
HMSTR/USDT
$0.0001793
$0.0001793$0.0001793
-2.07%
376.19M (USDT)
HMSTR/USDC
$0.0001792
$0.0001792$0.0001792
-1.85%
280.49M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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Montante

HMSTR
HMSTR
USD
USD

1 HMSTR = 0.0001795 USD