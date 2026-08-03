Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Sudeng, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Sudeng, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

Mais sobre HIPPO

Informações sobre preços de HIPPO

O que é HIPPO

Site oficial do HIPPO

Tokenomics de HIPPO

Previsão de preço de HIPPO

Histórico de preço de HIPPO

Guia de compra de HIPPO

Conversor de HIPPO para moeda Fiat

Spot HIPPO

Futuros USDT-M de HIPPO

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Análise técnica de Sudeng (HIPPO) hoje

Análise técnica de Sudeng (HIPPO) hoje

A página de Análise de Sudeng fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de HIPPO, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Sudeng abaixo.

Variação de preço de Sudeng (HIPPO)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.0001233---2.99%-5.23%-52.47%
Saiba mais sobre o preço de Sudeng

Fluxo de capital de Sudeng

Entrada líquidaPreço de HIPPOUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.00
2026-08-12$0.00 M0.00
2026-08-11$0.00 M0.00
2026-08-10$0.00 M0.00
2026-08-09$0.00 M0.00

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre Sudeng

Negocie Sudeng (HIPPO) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Sudeng.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
HIPPO/USDT
$0.0001233
$0.0001233$0.0001233
+0.16%
436.06M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de HIPPO para USD

Montante

HIPPO
HIPPO
USD
USD

1 HIPPO = 0.0001232 USD