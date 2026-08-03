Análise técnica de Sudeng (HIPPO) hoje A página de Análise de Sudeng fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de HIPPO, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Sudeng abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Sudeng (HIPPO) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.0001233 -- -2.99% -5.23% -52.47%

Fluxo de capital de Sudeng Entrada líquida Preço de HIPPOUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.00 2026-08-12 $0.00 M 0.00 2026-08-11 $0.00 M 0.00 2026-08-10 $0.00 M 0.00 2026-08-09 $0.00 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Sudeng (HIPPO) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Sudeng. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h HIPPO / USDT $0.0001233 $0.0001233 $0.0001233 +0.16% 436.06M (USDT) Negociar