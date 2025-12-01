Preço de Hims Hers Health hoje

O preço ao vivo de Hims Hers Health (HIMSON) hoje é $ 38.27, com uma variação de 0.02% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HIMSON para USD é de $ 38.27 por HIMSON.

Hims Hers Health ocupa atualmente a posição #2749 em capitalização de mercado, totalizando $ 232.17K, com um fornecimento em circulação de 6.07K HIMSON. Nas últimas 24 horas, HIMSON foi negociado entre $ 38.24 (mínimo) e $ 38.33 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 151.28876306232115, enquanto a mínima histórica foi de $ 32.579213214683286.

No desempenho de curto prazo, HIMSON movimentou-se -0.03% na última hora e +10.41% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 54.93K.

Informações de mercado de Hims Hers Health (HIMSON)

Classificação No.2749 Capitalização de mercado $ 232.17K$ 232.17K $ 232.17K Volume (24h) $ 54.93K$ 54.93K $ 54.93K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 232.17K$ 232.17K $ 232.17K Fornecimento Circulante 6.07K 6.07K 6.07K Fornecimento total 6,066.65559887 6,066.65559887 6,066.65559887 Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de Hims Hers Health é $ 232.17K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 54.93K. A oferta em circulação de HIMSON é 6.07K, com um fornecimento total de 6066.65559887. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 232.17K.