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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Hemi, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Hemi, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Hemi (HEMI) hoje

Análise técnica de Hemi (HEMI) hoje

A página de Análise de Hemi fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de HEMI, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Hemi abaixo.

Variação de preço de Hemi (HEMI)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.004743---5.54%+11.86%-44.11%
Saiba mais sobre o preço de Hemi

Indicadores técnicos de Hemi

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Hemi em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 9
Neutro 4
Compra 13
Médias móveis:Compra forteVenda 1Neutro 2Compra 11
Indicadores técnicos:VendaVenda 8Neutro 2Compra 2
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.004742
0.004741
R2
0.004741
0.004741
R1
0.004741
0.004741
PP
0.00474
0.00474
S1
0.00474
0.00474
S2
0.004739
0.00474
S3
0.004739
0.004739

Sinais de mercado Hemi

Volume líquido atual de ordens em aberto
-1.12M
$3.40 M
$4.52 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.07 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.08 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.32 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.32 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Hemi

Entrada líquidaPreço de HEMIUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.00
2026-08-12-$0.01 M0.00
2026-08-11-$0.34 M0.00
2026-08-10-$0.13 M0.01
2026-08-09-$0.01 M0.01

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie Hemi (HEMI) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Hemi.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
HEMI/USDT
$0.004743
$0.004743$0.004743
-1.85%
15.57M (USDT)
HEMI/USDC
$0.004738
$0.004738$0.004738
-1.82%
11.70M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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HEMI
HEMI
USD
USD

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