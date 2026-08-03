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Análise técnica de Heima (HEI) hoje

Análise técnica de Heima (HEI) hoje

A página de Análise de Heima fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de HEI, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Heima abaixo.

Variação de preço de Heima (HEI)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.13313---52.45%+31.43%+52.97%
Saiba mais sobre o preço de Heima

Indicadores técnicos de Heima

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Heima em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 10
Neutro 3
Compra 13
Médias móveis:Compra forteVenda 2Neutro 2Compra 10
Indicadores técnicos:VendaVenda 8Neutro 1Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.133
0.1329
R2
0.1329
0.1329
R1
0.1329
0.1329
PP
0.1328
0.1328
S1
0.1328
0.1328
S2
0.1327
0.1328
S3
0.1327
0.1327

Sinais de mercado Heima

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.52M
$6.37 M
$6.89 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.04M
Compras ativas de 3 dias
$2.51 M
Vendas ativas de 3 dias
$2.47 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.27M
Compras ativas de 7 dias
$19.58 M
Vendas ativas de 7 dias
$19.31 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Heima

Entrada líquidaPreço de HEIUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.12 M0.14
2026-08-12-$0.34 M0.13
2026-08-11-$0.35 M0.15
2026-08-10-$0.18 M0.16
2026-08-09-$1.02 M0.17

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
HEI/USDT
$0.13301
$0.13301$0.13301
+1.37%
2.98M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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HEI
HEI
USD
USD

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