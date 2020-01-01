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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Hana, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Hana, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Hana (HANA) hoje

Análise técnica de Hana (HANA) hoje

A página de Análise de Hana fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de HANA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Hana abaixo.

Variação de preço de Hana (HANA)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.032689--+4.38%-17.87%-8.34%
Saiba mais sobre o preço de Hana

Indicadores técnicos de Hana

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Hana em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 14
Neutro 3
Compra 9
Médias móveis:Venda forteVenda 12Neutro 0Compra 2
Indicadores técnicos:CompraVenda 2Neutro 3Compra 7
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.03283
0.03282
R2
0.03282
0.03282
R1
0.03282
0.03282
PP
0.03281
0.03281
S1
0.03281
0.03281
S2
0.0328
0.03281
S3
0.0328
0.0328

Sinais de mercado Hana

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.15M
$9.92 M
$10.06 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.01 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.01 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.02 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.02 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Hana

Entrada líquidaPreço de HANAUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie Hana (HANA) nos mercados da MEXC

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
HANA/USDT
$0.032699
$0.032699$0.032699
+0.52%
3.52M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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