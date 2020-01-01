Análise técnica de Hana (HANA) hoje A página de Análise de Hana fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de HANA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Hana abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Hana (HANA) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.032689 -- +4.38% -17.87% -8.34%

Indicadores técnicos de Hana

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Hana em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 14 Neutro 3 Compra 9 Médias móveis : Venda forte Venda 12 Neutro 0 Compra 2 Indicadores técnicos : Compra Venda 2 Neutro 3 Compra 7 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.03283 0.03282 R2 0.03282 0.03282 R1 0.03282 0.03282 PP 0.03281 0.03281 S1 0.03281 0.03281 S2 0.0328 0.03281 S3 0.0328 0.0328

Sinais de mercado Hana Volume líquido atual de ordens em aberto -0.15M $9.92 M $10.06 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.01 M Vendas ativas de 3 dias $0.01 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.02 M Vendas ativas de 7 dias $0.02 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Hana Entrada líquida Preço de HANAUSDT Histórico Entrada líquida Preço Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Hana (HANA) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Hana. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h HANA / USDT $0.032699 $0.032699 $0.032699 +0.52% 3.52M (USDT) Negociar