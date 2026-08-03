Análise técnica de Haedal Protocol (HAEDAL) hoje A página de Análise de Haedal Protocol fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de HAEDAL, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Haedal Protocol abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Haedal Protocol (HAEDAL) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.01659 -- +11.64% +6.34% -52.75%

Indicadores técnicos de Haedal Protocol

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Haedal Protocol em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 8 Neutro 2 Compra 16 Médias móveis : Compra forte Venda 0 Neutro 0 Compra 14 Indicadores técnicos : Venda Venda 8 Neutro 2 Compra 2 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.01658 0.01657 R2 0.01657 0.01657 R1 0.01657 0.01657 PP 0.01656 0.01656 S1 0.01656 0.01656 S2 0.01655 0.01656 S3 0.01655 0.01655

Sinais de mercado Haedal Protocol Volume líquido atual de ordens em aberto 0.00M $6.84 M $6.84 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.01M Compras ativas de 3 dias $0.03 M Vendas ativas de 3 dias $0.04 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.18 M Vendas ativas de 7 dias $0.19 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Haedal Protocol Entrada líquida Preço de HAEDALUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.02 2026-08-12 $0.00 M 0.02 2026-08-11 -$0.04 M 0.02 2026-08-10 -$0.04 M 0.02 2026-08-09 $0.11 M 0.02 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Haedal Protocol (HAEDAL) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Haedal Protocol. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h HAEDAL / USDT $0.01659 $0.01659 $0.01659 -0.36% 3.49M (USDT) Negociar