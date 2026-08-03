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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Haedal Protocol, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Haedal Protocol, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Haedal Protocol (HAEDAL) hoje

Análise técnica de Haedal Protocol (HAEDAL) hoje

A página de Análise de Haedal Protocol fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de HAEDAL, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Haedal Protocol abaixo.

Variação de preço de Haedal Protocol (HAEDAL)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.01659--+11.64%+6.34%-52.75%
Saiba mais sobre o preço de Haedal Protocol

Indicadores técnicos de Haedal Protocol

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Haedal Protocol em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 8
Neutro 2
Compra 16
Médias móveis:Compra forteVenda 0Neutro 0Compra 14
Indicadores técnicos:VendaVenda 8Neutro 2Compra 2
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.01658
0.01657
R2
0.01657
0.01657
R1
0.01657
0.01657
PP
0.01656
0.01656
S1
0.01656
0.01656
S2
0.01655
0.01656
S3
0.01655
0.01655

Sinais de mercado Haedal Protocol

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.00M
$6.84 M
$6.84 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.03 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.04 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.18 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.19 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Haedal Protocol

Entrada líquidaPreço de HAEDALUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.02
2026-08-12$0.00 M0.02
2026-08-11-$0.04 M0.02
2026-08-10-$0.04 M0.02
2026-08-09$0.11 M0.02

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie Haedal Protocol (HAEDAL) nos mercados da MEXC

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
HAEDAL/USDT
$0.01659
$0.01659$0.01659
-0.36%
3.49M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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HAEDAL
HAEDAL
USD
USD

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