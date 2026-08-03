Análise técnica de Humanity (H) hoje A página de Análise de Humanity fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de H, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Humanity abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Humanity (H) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.09074 -- +14.36% +33.75% -64.79%

Indicadores técnicos de Humanity

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Humanity em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 8 Neutro 2 Compra 16 Médias móveis : Compra forte Venda 1 Neutro 1 Compra 12 Indicadores técnicos : Venda Venda 7 Neutro 1 Compra 4 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.0911 0.09109 R2 0.09109 0.09107 R1 0.09107 0.09107 PP 0.09106 0.09106 S1 0.09104 0.09104 S2 0.09103 0.09104 S3 0.09101 0.09103

Sinais de mercado Humanity Volume líquido atual de ordens em aberto -0.78M $4.28 M $5.07 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.67 M Vendas ativas de 3 dias $0.67 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.01M Compras ativas de 7 dias $2.71 M Vendas ativas de 7 dias $2.72 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Humanity Entrada líquida Preço de HUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.01 M 0.09 2026-08-12 $0.00 M 0.09 2026-08-11 $0.00 M 0.08 2026-08-10 -$0.12 M 0.08 2026-08-09 -$0.06 M 0.08 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Humanity (H) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Humanity. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h H / USDT $0.09074 $0.09074 $0.09074 +1.05% 2.82M (USDT) Negociar H / USDC $0.09077 $0.09077 $0.09077 +1.26% 638.13K (USDT) Negociar