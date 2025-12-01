Preço de GoChapaa hoje

O preço ao vivo de GoChapaa (GXP) hoje é $ 0.00002034, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GXP para USD é de $ 0.00002034 por GXP.

GoChapaa ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- GXP. Nas últimas 24 horas, GXP foi negociado entre $ 0.00001946 (mínimo) e $ 0.00002255 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, GXP movimentou-se 0.00% na última hora e -23.68% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 644.17.

Informações de mercado de GoChapaa (GXP)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 644.17$ 644.17 $ 644.17 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 42.71K$ 42.71K $ 42.71K Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 2,100,000,000 2,100,000,000 2,100,000,000 Blockchain pública BASE

A capitalização de mercado atual de GoChapaa é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 644.17. A oferta em circulação de GXP é --, com um fornecimento total de 2100000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 42.71K.